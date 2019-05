Skandaliczny atak na rodzinę premiera Morawieckiego

Były współpracownik Mateusza Morawieckiego ujawnił w swojej książce, że premier adoptował dwójkę dzieci. Wiedzę o rodzinie obecnego szefa polskiego rządu miał pozyskać, gdy był jego bliskim współpracownikiem w banku BZ WBK. Autor publikacji chciał zaatakować premiera, ale uderzył przede wszystkim w jego dzieci – komentują politycy i dziennikarze, potępiając atak na rodzinę premiera.

O sprawie donosi „Super Express”. Piotr Gajdziński, autor książki „Delfin. Mateusz Morawiecki”, ujawnił w publikacji prywatne szczegóły dotyczące najbliższych premiera.



Gajdziński, który przed laty był jednym z zaufanych ludzi Morawieckiego, pisze, że dzieci premiera – siedmioletnia Magda i dziewięcioletni Ignacy – zostali adoptowani. Jak zaznacza gazeta, nie wiadomo, czy dzieci wiedziały wcześniej o tym, że były adoptowane.



– Teraz w sposób brutalny i gwałtowny musi się to zmienić. To musi być dla niego bardzo trudny moment, zwłaszcza, że dwoje najmłodszych dzieci to jego oczko w głowie – mówi gazecie znajomy Morawieckiego.



– Nie rozumiem, co kierowało Gajdzińskim. Chciał zaatakować premiera, a wyrządził krzywdę jego małym dzieciom – dodaje inny znajomy.

Działanie Gajdzińskiego potępili na Twitterze politycy i dziennikarze. Zaznaczali, że autor publikacji zaatakował rodzinę premiera, by w ten sposób móc promować swoją książkę.

Znów przed wyborami trwa zmasowany atak na Premiera Morawieckiego. Skoro robienie z PMM "człowieka Kremla" okazało się dla wszystkich kuriozalne, to wytoczono najcięższe armaty. Zaatakowano...dzieci. Niczym nie różnicie się od komunistycznej bezpieki. Jesteście obrzydliwi! — Adam Andruszkiewicz (@Andruszkiewicz1) 10 maja 2019

Możemy się ze sobą ostro spierać, taka jest polityka i tego z dnia na dzień nie zmienimy. Ale jest granica, której nikt nie ma prawa przekroczyć. Wciąganie w politykę dzieci zasługuje tylko na potępienie. @MorawieckiM, jesteśmy dziś z Wami.



Paulina, Zosia, Władek

Kosiniak-Kamysz — W.Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) 10 maja 2019

Przekroczono w polityce wiele granic, ale są takie nieprzekraczalne - upublicznianie wrażliwych szczegółów z życia rodziny to zwyczajne łajdactwo.

P. Gajdziński jako były rzecznik BZ WBK wykorzystał poufne informacje celem ataku na PMM. Nie da się tego zrozumieć... — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) 10 maja 2019

To co zrobiono rodzinie @MorawieckiM nie może się skończyć tylko na rytualnym potępieniu. Morawiecki stał się celem skoordynowanej akcji



Dzieci czują się, jakby ktoś z butami wszedł w prywatność,nadużył zaufania, postąpił brutalnie i haniebnie -słyszymy od osoby znającej sprawę https://t.co/CeHaxAUInC — Wojciech Biedroń (@WBiedron) 10 maja 2019

Myślę, że to jedna z bardziej obrzydliwych okładek jakie mogą powstać. Jeśli granica prywatności premiera nie istnieje, to chyba istnieje coś takiego jak prywatność tych dzieci. One maja szkołę, swoje życie. I ten tekst: "Nie wiadomo, czy Madzia i Ignaś zdawali sobie sprawę..." pic.twitter.com/BLP4Sw5uww — Krzysztof Stanowski (@K_Stanowski) 10 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas