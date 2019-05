Prezydent USA zaprasza prezydenta Polski do Białego Domu

Prezydent Andrzej Duda oraz pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda otrzymali oficjalne zaproszenie do złożenia wizyty w Białym Domu w czerwcu – powiedział szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.

– Otrzymaliśmy oficjalne zaproszenie dla prezydenta Andrzeja Dudy do złożenia wizyty w Białym Domu wraz z małżonką, na czerwiec tego roku. Jeśli chodzi o szczegóły wizyty, to będzie o tym informować strona amerykańska, jako gospodarz; będzie to teraz przedmiotem ustaleń miedzy kancelariami obu prezydentów – powiedział szef gabinetu prezydenta.



Szczerski zaznaczył, że prezydent planował wizytę gospodarczą w USA w czerwcu. – Z naszego punktu widzenia było najdogodniej, gdyby można było zorganizować jedną dużą wizytę, która obejmowałaby zarówno Waszyngton, jak i komponent gospodarczy. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiać – powiedział prezydencki minister.



Jak dodał, nie jest wykluczone, że podobnie jak w zeszłym roku prezydent uda się do Waszyngtonu po szczycie Inicjatywy Trójmorza, który odbędzie się w Słowenii w dniach 5-6 czerwca.



Szczerski dodał, że Inicjatywa Trójmorza będzie zapewne jednym z tematów rozmów prezydentów: Dudy i Trumpa.

Szef gabinetu prezydenta poinformował też, że w ostatnim tygodniu maja udaje się do Waszyngtonu, aby omówić polityczny komponent wizyty prezydenta Dudy.