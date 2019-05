„Jak zobaczyłem Matkę Boską »tęczową«, to pomyślałem: bardzo fajne”

Początkowo, jak zobaczyłem wizerunek Matki Boskiej „tęczowej”, to sobie pomyślałem: bardzo ładne, bardzo fajne – powiedział były prezydent Bronisław Komorowski. Zaznaczył, że jego uczuć religijnych to nie naruszyło.

Komorowski w radiu TOK FM odniósł się do sprawy związanej z profanacją wizerunki Matki Bożej, do którego doszło przy jednym z płockich kościołów. Na ikonie Maryi zamieszczono zamiast aureoli sześciokolorową tęczę – symbol LGBT.



– Początkowo jak zobaczyłem wizerunek Matki Boskiej tęczowej, to pomyślałem sobie, że bardzo fajne, bardzo ładne. Może to jest jakiś sygnał, że przebija się takie przekonanie wielu chrześcijan w Polsce, że Matka Boska przygarnia do serca wszystkich potrzebujących, bez względu na orientację seksualną – mówił były prezydent.



W jego ocenie „nadanie temu takiej wojny światopoglądowej wydaje się być dużym nadużyciem, ogromną przesadą”. – Być może to jest sygnał o tym, że są środowiska, które myślą, że mogą na tym coś ugrać – mówił Komorowski.

Bez komentarza 🙈🙈

Bronisław Komorowski:

- ... początkowo jak zobaczyłem ten wizerunek MATKI BOSKIEJ TĘCZOWEJ to nawet sobie pomyślałem BARDZO FAJNE, BARDZO ŁADNE🙈🙈....

Źródło ➡️➡️ https://t.co/mKnldlwLMp pic.twitter.com/cfZHNtWMK6 — PikuśPOL 🇵🇱 ‏📿 (@pikus_pol) 10 maja 2019

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TOK FM

Polityk odniósł się też do zatrzymania w poniedziałek przez policję 51-letniej Elżbiety Podleśnej, której przedstawiono zarzut profanacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.– W sprawie pani Podleśnej, wydaje mi się, że ta nadgorliwość i nerwowość działania wynika z kwestii wyborczych. Jest szansa na wykazanie się aktywnością dużą, ale to nie jest dobre dla policji – mówił.