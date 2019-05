Matura 2019: W piątek zmagania z biologią i wiedzą o społeczeństwie

Maturzyści w piątek o godz. 9.00 przystąpią do pisemnego egzaminu z biologii. Po południu o godz. 14.00 będzie egzamin z wiedzy o społeczeństwie. Oba nie są obowiązkowe. Przystępują do nich tylko ci, którzy zadeklarowali taką wolę.

Chęć zdawania egzaminu z biologii wyraziło 47,8 tys. tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników, czyli 17,7 proc., a z wiedzy o społeczeństwie (WOS) - 20 tys. osób, czyli 7,4 proc. tegorocznych absolwentów.



Biologia jest od dawna w czołówce przedmiotów najchętniej wybieranych przez abiturientów na maturze. Jest na piątym miejscu po j. angielskim na poziomie rozszerzonym (najczęściej wybieranym przedmiocie dodatkowym), geografii, matematyce na poziomie rozszerzonym i j. polskim na poziomie rozszerzonym. Wiedza o społeczeństwie jest na dziewiątym miejscu na liście wyborów maturzystów.



Do egzaminu z biologii przystąpi w piątek także 12,7 tys. abiturientów z wcześniejszych roczników. Chęć zdawania WOS zadeklarowało 1,5 tys. osób ze starszych roczników.



Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów maturalnych: z j. polskiego, z j. obcego i z matematyki na poziomie podstawowym, a ponadto do co najmniej jednego pisemnego egzaminu z grupy tzw. przedmiotów do wyboru - maksymalnie do sześciu.



W grupie przedmiotów do wyboru są: biologia, chemia, filozofia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, historia muzyki, informatyka, j. łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie, języki mniejszości narodowych i etnicznych, język regionalny, a także matematyka, j. polski i języki obce nowożytne. Egzaminy z przedmiotów do wyboru są zdawane na poziomie rozszerzonym. Dlatego do tej grupy zaliczane są także - na poziomie rozszerzonym - matematyka, j. polski i języki obce, z których egzaminy są obowiązkowe na poziomie podstawowym.

Abiturienci muszą przystąpić także do dwóch egzaminów ustnych: z j. polskiego i j. obcego.Aby zdać maturę, abiturient musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych. Wynik egzaminu z przedmiotu do wyboru nie wpływa na uzyskanie świadectwa maturalnego (nie ma progu zaliczeniowego), służy tylko przy rekrutacji na studia.Abiturienci, którzy nie mogą przystąpić do egzaminów w sesji majowej, a uzyskali zgodę dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, mogą przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu.Wyniki matur zostaną ogłoszone 4 lipca. Maturzysta, który nie zda jednego obowiązkowego egzaminu, ma prawo do poprawki pod koniec sierpnia. Kto nie zda więcej niż jednego egzaminu, może je poprawiać dopiero za rok.