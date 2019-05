USA: Rekordowa liczba zatrzymań nielegalnych imigrantów na granicy z Meksykiem

Władze imigracyjne USA zatrzymały w kwietniu podczas próby przekroczenia południowej granicy USA ponad 109 tys. imigrantów. Był to drugi z rzędu miesiąc, w którym liczba osób zatrzymanych przez służby graniczne przekroczyła 100 tys.

Dane Urzędu Ceł i Ochrony Granic wskazują, że mimo drakońskich kroków podjętych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa, jak rozdzielanie rodzin imigrantów i zaostrzenie kryteriów przyznawania azylu uchodźcom, liczba ludzi próbujących przedostać się do Stanów Zjednoczonych wzrasta.



W kwietniu podczas próby nielegalnego przekroczenia południowej granicy USA zatrzymano o 6 proc. osób więcej niż w marcu.



Jest to największa liczba przypadków zatrzymania nielegalnych imigrantów pragnących się przedostać do Stanów Zjednoczonych od 2007 r.



Jeśli tendencja się utrzyma, to w bieżącym roku budżetowym liczba zatrzymanych imigrantów przekroczy 1 mln.



Większość zatrzymanych stanowią całe rodziny, głównie z trzech państw Ameryki Środkowej: Gwatemali, Hondurasu i Salwadoru.



W poprzednich latach większość imigrantów starających się przedostać do USA przez zieloną granicę stanowili samotni mężczyźni, głównie z Meksyku.



Od 1 października do końca kwietnia amerykańskie służby imigracyjne zatrzymały na granicy ponad 460 tys. osób.

pap

Badania przeprowadzone w tym roku przez Uniwersytet Vanderbilta wykazały, że 25 proc. mieszkańców Gwatemali chce wyjechać z kraju, z tego 85 proc. - ponad 4 mln osób - chce emigrować do Stanów Zjednoczonych.– Liczba zatrzymań bije wszelkie rekordy – powiedziała szefowa straży granicznej Carla Provost podczas wystąpienia w Kongresie w środę.Zdaniem Provost sytuacja zaczyna się wymykać spod kontroli służb imigracyjnych. – Przypomina to trzymanie wiadra pod odkręconym kranem z wodą. Nie ma znaczenia, ile ma się wiader, jeśli nie można zakręcić kurka – powiedziała szefowa Straży Granicznej.