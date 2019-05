Papież przestrzegł przed ksenofobią i rosnącym populizmem

Papież Franciszek mówił przedstawicielom diecezji Rzymu, że w wielu dzielnicach panuje dyskryminacja i rasizm. Przestrzegł przed populizmem i dodał: „Uważajcie, bo ksenofobia to ogólnoświatowe, a przynajmniej europejskie zjawisko kulturowe”.

Podczas spotkania w bazylice świętego Jana na Lateranie Franciszek powiedział: „W wielu dzielnicach Rzymu trwają wojny między ubogimi, panuje dyskryminacja, ksenofobia, a także rasizm”.



Odnosząc się do porannej audiencji dla grupy 500 Romów, wyznał, że usłyszał od nich „bolesne historie”.



„Rośnie populizm siejąc strach” – dodał.



Franciszek zwrócił także uwagę na „antyewangeliczny" jego zdaniem „grzech uładzania wszystkiego”, podczas gdy - jak stwierdził - „Ewangelia zasługuje na Nagrodę Nobla za brak równowagi”.



Przestrzegł, co robi często, przed klerykalizmem i mówił o diecezji - której nazwy nie podał - gdzie wszystko jest doskonale zorganizowane i świetnie . „Jest tam więcej pracowników niż w Watykanie”, a „diecezja ta z każdym dniem oddala się coraz bardziej od Jezusa” – dodał.



W ocenie papieża temu dążeniu do funkcjonalizmu przyświeca przekonanie, że „Ewangelia to doktryna, a nie przesłanie”; „w imię jej organizuje się synody i kontrsynody”.



„Któregoś dnia Duch Święty kopniakiem przewróci stół i trzeba będzie zaczynać od siebie” – ostrzegł. Przyznał, że często duchowni są „głusi na wołanie ludzi”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Franciszek krytycznie wyraził się o liturgistach, którzy „zamiast wysławiać Boga, gloryfikują samych siebie”, a także o tych wszystkich, którzy nie znają pokory i patrzą na innych z góry.Skrytykował również proboszczów troszczących się wyłącznie o małe stado swych parafian zamiast szukać potrzebujących poza swoim kościołem.„Ta obsesja na punkcie nielicznych owieczek prowadzi pasterzy do tego, że zajmują się ich nieustannym czesaniem. A jest czasem tylko dziesięć” – powiedział.