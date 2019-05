Fałszywi policjanci i prokuratorzy wyłudzili co najmniej 500 tys. zł

Co najmniej 500 tys. zł wyłudził gang działający metodą „na policjanta” i „na prokuratora”. W ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze CBŚP zatrzymali 14 członków bandy, która działała jak prężne przedsiębiorstwo. Wyłudzone pieniądze trafiały do „centrali” w Wielkiej Brytanii. Do tego kraju często są transferowane pieniądze przez inne grupy działające metodą „na policjanta”.

Policjanci warszawskiego CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa Praga od kilkunastu miesięcy prowadzą śledztwo w sprawie grupy oszustów działających w Polsce i Wielkiej Brytanii. Przestępcy wyłudzali pieniądze od starszych osób metodą „na policjanta” lub na prokuratora”. – Metoda ta polega na tym, że sprawcy dzwoniąc do poszkodowanych podają się za osoby rozpracowujące groźne grupy przestępcze.



Wzbudzając w ten sposób zaufanie proszą o pomoc w akcji zatrzymania nieuczciwych pracowników banku. Rolą poszkodowanych jest przekazanie wypłaconych z banku lub posiadanych w domu pieniędzy i kosztowności osobie, która się po nie zgłosi lub pozostawienie ich w określonym miejscu – mówi kom. Iwona Jurkiewicz, rzeczniczka CBŚP.



Bandycka grupa miała rozbudowaną strukturę, w której każdy jej członek wykonywał określone zadania. „Werbownik” zwany także „trałem” lub „callerem” dzwonił do ofiary. Opowiadał zmyśloną historię i prosił o pomoc. Wtedy do akcji wkraczał „odbierak”. Jego zadaniem było wzięcie pieniędzy lub kosztowności od ofiary. Często przekazanie pieniędzy wyglądało jak w dobrym filmie sensacyjnym. Ofiarę proszono o zostawienie torby z pieniędzmi w śmietniku, w krzakach czy dyskretnie przekazać „tajniakowi”. Po każdym przekręcie pieniądze dzielono między uczestników operacji, a część zysków była transferowana za pomocą przekazów pieniężnych do Wielkiej Brytanii.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: portal tvp.info

Do pierwszych zatrzymań doszło w czerwcu 2018 r. Funkcjonariusze CBŚP ujęli na gorącym uczynku pięć osób, które niemal przejęły złotą biżuterię i numizmaty warte ok. 600 tys. zł od 80-letniego mężczyzny. Wpadli wówczas „logistyk”, „werbownik” oraz trzech „odbieraków”.Kolejne uderzenie w gang miało miejsce w tym tygodniu na terenie Warszawy i Łomży. Ujęto sześciu mężczyzn w wieku od 29 do 57 lat oraz dwie kobiety w wieku 25 i 47 lat. Jeden z mężczyzn został doprowadzony do prokuratury z zakładu karnego. W jednym z mieszkań policjanci znaleźli niemal 64 gramy amfetaminy oraz prawie 60 gramów marihuany.Według śledczych zatrzymani pełnili różne role w grupie, przede wszystkim osoby te były odpowiedzialne za przesyłanie pieniędzy z Polski za granicę, choć podczas akcji wpadli także „logistyk” oraz „odbierak”. W sumie do aresztów trafiło 7 osób.Z szacunków policjantów CBŚP wynika, że grupa wyłudziła co najmniej 500 tys. zł. Tylko jedna z pokrzywdzonych osób przekazała przestępcom 70 tysięcy złotych, 40 tysięcy dolarów amerykańskich, 2 tysięcy franków szwajcarskich, 15 sztabek złota oraz 7 złotych pierścionków. Policja i prokuratura zapowiadają kolejne zatrzymania.