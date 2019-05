Chcieli obrobić magazyn z blachą, a okazało się, że ukrywają 8,5 kg amfetaminy

Pruszkowscy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku czterech mężczyzn, którzy próbowali włamać się do jednego z magazynów w Piastowie. Mężczyźni byli zainteresowani blachą pokryciową. Podczas przeszukania ich mieszkań i posesji funkcjonariusze natrafili na pojemnik z 8,5 kg amfetaminy wartej kilkaset tysięcy złotych.

W poniedziałek nad ranem policjant z pruszkowskiej komendy zauważył kilku mężczyzn, którzy próbowali sforsować zabezpieczenia jednego z magazynów w Piastowie. Natychmiast zadzwonił do oficera dyżurnego, który wysłał na miejsce patrol. Nim funkcjonariusze dojechali na miejsce, mężczyźni zdążyli wsiąść do auta.



Policjanci zatrzymali czterech pasażerów samochodu. Mężczyźni zostali zatrzymani, a policjanci obejrzeli zabezpieczenia magazynu i stwierdzili, że rzeczywiście miało tam dojść do włamania. Wcześniej z tego samego magazynu ukradziono już pewna ilość blachy pokryciowej.



Podczas przeszukania zatrzymanych, u mężczyzny znaleziono porcję mefedronu. To nie był koniec niespodzianek. W mieszkaniu kompana miłośników dopalaczy policjanci zauważyli w kuchni pojemnik z kilkunastoma foliowymi workami. Okazało się, że to 8,5 kg czystej amfetaminy. Obok narkotyku znaleziono sprzęt do porcjowania towaru.

źródło: portal tvp.info

Na terenie posesji kryminalni znaleźli także kradzione: blachę, rolety antywłamaniowe, pojemniki z farbą i kilkadziesiąt kartonów herbaty.