Choroby serca, w tym wady jego zastawek, mogą być wynikiem niewyleczonych infekcji. – Prawie 90 proc. zakażeń zastawek to konsekwencja niewyleczonych chorób zębów – wskazał na antenie Radia Gdańsk dr n. med. Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału Kardiochirurgii szpitala im. Ceynowy w Wejherowie.

– Z powodu zepsutych zębów może dojść do poważnej wady serca. Każdą infekcję bakteryjną należy starannie wyleczyć. Chore zęby to jest coś najgorszego, co może być u pacjenta, który ma np. wadę zastawkową. Jeśli pacjent przychodzi z zakażoną zastawką, w 90 proc. okazuje się, że powodem są problemy stomatologiczne – przekonywał.



Kardiochirurg wyjaśniał także, jak postępować w przypadku stwierdzenia szmerów w sercu. – Nie należy panikować, ale zawsze trzeba sytuację wyjaśnić. Powinniśmy wiedzieć, czym szmer jest spowodowany. Może to być związane z wadą serca, ale spokojnie – nie każda z nich zaraz oznacza konieczność zabiegu operacyjnego – zapewnił Jarmoszewicz.

