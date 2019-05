Zanieczyszczona ropa z Rosji. Grupa Lotos ma zabezpieczone rezerwy

Dzięki dostawom surowca drogą morską oraz uwolnionym zapasom obowiązkowym Grupa Lotos ma zabezpieczone rezerwy ropy na kolejne tygodnie. Rafineria w Gdańsku pracuje stabilnie przy pełnym obciążeniu – poinformowała w czwartek spółka.

„Przedstawiciele koncernu, razem z pozostałymi rafineriami oraz PERN-em – liderem rozmów, pracują nad rozwiązaniem kwestii zanieczyszczonej ropy od strony technicznej, jak i handlowej – czytamy w komunikacie Grupy Lotos.



Jak dodano, w związku z zamknięciem rurociągu „Przyjaźń” koncern podjął decyzję o zakupie surowca z Rosji drogą morską z portu w Primorsku. „Dzięki odpowiedniemu harmonogramowi produkcji rafineria w Gdańsku cały czas pracuje przy pełnym wykorzystaniu swoich nominalnych mocy wytwórczych. Zważywszy na dobro klientów, priorytetem było i jest nieprzerwane zaopatrywanie naszych stacji w paliwa najwyższej jakości” – podkreślił Lotos.



Lotos poinformował ponadto, że w Grupie powstał zespół ekspertów, który rozpatruje różne rozwiązania, współpracując w tym zakresie z pozostałymi podmiotami korzystającymi ze wspólnej infrastruktury przesyłowej. „Jednocześnie koncern ustala adekwatne rozstrzygnięcia w ramach obowiązujących umów i przepisów prawa” – dodano w komunikacie.

Jak podkreślono, logistyka morska jest ważnym elementem w łańcuchu logistycznym Grupy. „Położenie rafinerii Grupy Lotos w pobliżu morskiego terminala przeładunkowego ropy naftowej pozwala na dywersyfikację dostaw surowca, umożliwia dostawy ropy naftowej pochodzącej z własnych złóż na Bałtyku (Lotos Petrobaltic) i na Litwie (Lotos Geonafta) jak również z Morza Północnego (Lotos Norge) czy z innych dalszych kierunków. Dzięki temu firma w minimalnym stopniu odczuwa skutki obecnej sytuacji” – zapewniła spółka w czwartek.

Od 19 kwietnia rurociągiem Przyjaźń płynęła przez Białoruś w kierunku zachodnim zanieczyszczona ropa; w surowcu wykryto przekroczenie norm chlorków organicznych. Tranzyt ropy wstrzymały polski PERN oraz ukraińska Ukrtransnafta, a 30 kwietnia także białoruski operator. W efekcie rosyjskie władze wstrzymały przesyłanie ropy płynącej rurociągiem Przyjaźń do Europy Wschodniej i Niemiec.



Polska jako państwo członkowskie UE, wchodzące w skład Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE), jest zobowiązana do utrzymywania 90-dniowych zapasów interwencyjnych ropy naftowej i paliw – przypomina ME w swym komunikacie.



Zapasy interwencyjne utrzymują importerzy ropy naftowej i paliw oraz producenci paliw, jak również podlegająca ministrowi energii Agencja Rezerw Materiałowych. Resort wskazał, że poprzez członkostwo w UE i MAE „Polska uczestniczy również w międzynarodowym systemie, w ramach którego może wnioskować o podjęcie wspólnych działań interwencyjnych przez państwa będące członkami tych organizacji”.