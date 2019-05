Włodzimierz Cimoszewicz: Nie zrezygnuję z kandydowania do Parlamentu Europejskiego

Nie zrezygnuję z kandydowania do Parlamentu Europejskiego, nigdy nie pojawił się taki pomysł; prowadzę kampanię zgodnie z planem i myślę, że wszystko szczęśliwie się zakończy – powiedział Włodzimierz Cimoszewicz, pytany o wypadek ze swoim udziałem. Były premier jest warszawską jedynką Koalicji Europejskiej.

W minioną sobotę były premier potrącił rowerzystkę na oznakowanym przejściu dla pieszych w Hajnówce na Podlasiu. Jeszcze w dniu wypadku śledztwo wszczęła Prokuratura Okręgowa w Białymstoku. Prowadzone jest w sprawie, czyli nikomu nie postawiono dotąd zarzutów, a poszkodowana 70-letnia kobieta i były premier zostali przesłuchani w charakterze świadków.



Cimoszewicz uczestniczył w czwartek w spotkaniu przedwyborczym w Wołominie. Pytany, czy w związku z wypadkiem rozważa wycofanie się ze startu w wyborach, zaprzeczył. – Oczywiście, że kandyduję – powiedział, dodając, że nigdy nie pojawił się pomysł, by mógł zrezygnować. – Wszystko powinno być wyjaśniane wedle prawa. Prowadzę kampanię zgodnie z tym, co sobie zaplanowaliśmy, i myślę, że wszystko się szczęśliwie skończy – podkreślił.



Złamana kość i otarcia



W poniedziałek prokuratura podała, że rowerzystka, która uczestniczyła w wypadku, ma złamaną kość podudzia oraz otarcia twarzy i dłoni. Śledczy poinformowali też, że z dotychczasowych ustaleń wynika, iż po wypadku kobieta została odwieziona przez Włodzimierza Cimoszewicza i jego znajomych – wraz z rowerem – do własnego miejsca zamieszkania, a następnie, za namową byłego premiera i tych znajomych, do szpitala.



Z kolei zgodnie z informacjami „Super Expressu” Cimoszewicz miał uciec z miejsca wypadku. Dziennikarze gazety twierdzą, że taki zarzut może mu postawić białostocka prokuratura.



Policja przyznała oficjalnie, że samochód, którym kierował Cimoszewicz, nie miał ważnych badań technicznych, dlatego zatrzymany został dowód rejestracyjny tego auta.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W wydanym w dniu wypadku oświadczeniu Cimoszewicz napisał m.in., że jechał z prędkością około 30 km/godz., udzielił poszkodowanej pomocy i „po przekonaniu o konieczności poddania się badaniu lekarskiemu została ona odwieziona do szpitala”.„Wyrażam ubolewanie z powodu tego zdarzenia i szczególne współczucie poszkodowanej. Jest mi bardzo przykro z powodu tego niefortunnego wydarzenia w dniu jej urodzin. Pewnym usprawiedliwieniem był fakt jazdy pod słońce. Nie wykluczam również, że bolesna dla mnie informacja sprzed dwóch dni o wykryciu u mnie choroby nowotworowej mogła mieć wpływ na moje samopoczucie” – dodał.