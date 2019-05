Matka zastrzelona przez 9-latka bała się, że „wyrośnie on na seryjnego mordercę”

Ta zbrodnia wstrząsnęła Stanami Zjednoczonymi. 9-letni chłopiec zastrzelił swoją przybraną matkę. Na światło dzienne wypływają nowe okoliczności tej bulwersującej sprawy. Kobieta miała wyznać, że boi się, iż chłopiec „wyrośnie na kolejnego seryjnego mordercę”.

Do tragedii doszło w poniedziałek w domu rodzinnym w mieście Fawn River Township w stanie Illinois. Dziewięciolatek użył strzelby do zabicia 51-letniej Pauline Randol. Chłopiec został zatrzymany i trafił na obserwację psychiatryczną. Do sądu trafił już akt oskarżenia przeciwko niemu.



Okazuje się, że już wcześniej przejawiał mordercze skłonności. Alecia Pieronski, której córka chodzi do jednej szkoły z domniemanym zabójcą, powiedziała mediom, że w lutym ubiegłego roku chłopiec groził ośmiolatce śmiercią.



Córka ofiary powiedziała, że jej przybrany brat, który został adoptowany trzy lata temu, miał problemy natury psychicznej i ostatnio stał się wyjątkowo agresywny wobec matki. – Powiedziała swojemu lekarzowi, że boi się, iż wychowuje kolejnego seryjnego mordercę – powiedziała Harley Martin.



Druga córka, Reagan Martin, wskazała, że Randol poszukiwała pomocy psychiatrycznej dla chłopca. – W końcu umówiła się na spotkanie, które było wyznaczone na wtorek, ale wtedy było już za późno… – powiedziała dziennikowi „The Detroit News”.

– Odpowiedzialność za śmierć mojej matki spoczywa na ludziach, którzy nie byli w stanie rozpoznać problemów emocjonalnych u dziecka i wysłuchać błagania o pomoc – oceniła. Swojego przybranego brata nazwała „słodkim młodym człowiekiem, który potrzebował większej pomocy niż ta, którą starała się mu zapewnić przybrana matka”.Harley Martin przekonywała, że jej brat, pochodzący z rozbitej rodziny, w której jego biologiczna matka zażywała narkotyki będąc w ciąży, „nie wie, co zrobił”. – Nie rozumie, dlaczego nie może wrócić do domu. Jest wstrząśnięty tym, co widział” – przekonywała.