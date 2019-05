Nadchodzą zmiany w egzaminie na prawo jazdy

Ministerstwo Infrastruktury przygotowało nowelizację dot. przepisów ubiegania się o prawo jazdy. Egzaminy mają się odbywać o dokładnie wyznaczonej godzinie, a jeden egzaminator będzie mógł przeprowadzić ich tylko osiem jednego dnia.

W komunikacie ministerstwa napisano, że dzięki ograniczeniu liczby egzaminów do ośmiu egzaminatorzy będą mieli więcej czasu na „spokojną i bardziej obiektywną ocenę umiejętności kandydatów na kierowców”.



Z kolei wprowadzenie dokładnej godziny egzaminu ma zmniejszyć stres u zdających. Resort argumentuje bowiem, że „zbyt długi czas oczekiwania na egzamin powoduje większy stres u zdających i niejednokrotnie wpływa negatywnie na wynik egzaminu”.



Resort chce ponadto tak zmienić przepisy, aby osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zdawać egzaminu praktycznego na kategorię AM prawa jazdy (obecnie egzamin odbywa się wyłącznie przy użyciu motoroweru), będą mogły korzystać z czterokołowca lekkiego. Kategoria AM uprawnia do kierowania zarówno motorowerami, jak i czterokołowcami.



Planowane zmiany zakładają też, że egzaminatorzy, instruktorzy i wykładowcy nie będą musieli stosować na dokumentach pieczęci, wystarczy podpis (imię i nazwisko) oraz nr uprawnień.



Resort planuje, że nowe przepisy wejdą w życie 1 lipca 2019 r. z wyjątkiem tych dotyczących pracy egzaminatora i wyznaczania konkretnych godzin egzaminu. Ministerstwo argumentuje, że ze względu na konieczność dostosowania się WORD-ów do nowych zasad, wejdą one w życie od 1 stycznia 2020 r.

