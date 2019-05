Wiadomo, kto pomagał Cimoszewiczowi po potrąceniu kobiety

Znajomy Włodzimierza Cimoszewicza, który pomagał mu po potrąceniu kobiety, to Stanisław Antoni Szostak, były pracownik BOR, który przyszedł do służby, kiedy ta jeszcze podlegała komunistycznej SB. W latach III RP współpracował z najważniejszymi politykami lewicy. Sprawę opisano w programie „Minęła 20” w TVP Info.

Jak wskazują informacje medialne, o potrąceniu rowerzystki policja dowiedziała się wiele godzin po samym zdarzeniu. Jak podawał portal wPolityce.pl, były ochroniarz i przyjaciel Cimoszewicza, który mu pomagał, mógł próbować zatuszować sprawę wypadku. Rozmawiając z policjantami, mężczyzna miał stwierdzić, że nie doszło do żadnego wypadku, lecz do zasłabnięcia rowerzystki.



Według źródeł „Minęła 20” znajomy premiera legitymowany był ok. godziny 8.50. Dopiero po godz. 10 na nr 112 zadzwonił lekarz, który poinformował, że w szpitalu w Hajnówce przebywa 70-letnia kobieta, która potrącona została przez niezidentyfikowany samochód prowadzony przez osobę, której rysopisu kobieta nie jest w stanie określić. Potrafiła ona jedynie podać miejsce wypadku – to samo, w którym funkcjonariusze przed godziną 9 legitymowali znajomego Cimoszewicza. Policja odwiedziła byłego premiera, znajdując samochód ze śladami uszkodzeń.



Z kolei według „Super Expressu” zarzut ucieczki z miejsca wypadku zamierza postawić Cimoszewiczowi białostocka prokuratura.



Redakcja „Minęła 20” skierowała zapytanie do prokuratury w tej sprawie – bezskutecznie.

źródło: TVP Info, wpolityce.pl, „Super Express"

