Mężczyzna zmarł przed szpitalem. Są wstępne wyniki sekcji zwłok

U mężczyzny, którego znaleziono martwego w pobliżu budynku szpitala w Świdnicy, doszło do niewydolności oddechowej. Tak wykazała przeprowadzona dziś sekcja zwłok 33-latka. Ustalenia biegłych nie wystarczą jednak do precyzyjnego określenia przyczyny zgonu. Konieczne są do tego dalsze badania jak analiza wycinków pobranych podczas sekcji.

Mężczyznę przywieziono do szpitala karetką. Skarżył się na bóle w klatce piersiowej. Dolegliwości miały powstać w wyniku uderzenia konarem drzewa. Na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym pacjentowi pobrano krew do badania, zbadano też płuca i żebra. Lekarze zlecili kolejne badania, jednak zniecierpliwiony oczekiwaniem pacjent opuścił szpital. Jego ciało znaleziono następnego dnia nieopodal budynku.



Śledczy zabezpieczyli monitoring i dokumentację. Szpital w Świdnicy wyjaśnia, że pacjent odmówił leczenia i są na to dokumenty. Prokuratura Rejonowa w Świdnicy prowadzi postępowanie w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci poprzez nieudzielenie należytej pomocy i dopuszczenie do wyjścia poszkodowanego poza budynek szpitala.

