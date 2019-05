Minister zdrowia: Pierwszy raz liczba pielęgniarek w systemie rośnie

Pierwszy raz liczba pielęgniarek w systemie rośnie, i to rośnie w takim stopniu, że możemy mówić o powolnym uzupełnianiu ogromnej luki, ogromnej dziury pokoleniowej – powiedział w programie „Gość Wiadomości” minister zdrowia Łukasz Szumowski.

Do pracy za granicę chce wyjeżdżać coraz mniej pielęgniarek. Od 2015 r. liczba wyjeżdżających spadła z 1500 do 430 w roku ubiegłym. – Mało tego, mamy sporo zainteresowanych powrotem, zarówno z krajów skandynawskich, jak i z wielkiej Brytanii – powiedziała TVP3 Lublin Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.



Minister Zdrowia Łukasz Szumowski skomentował na antenie TVP Info poprawiającą się sytuację kadrową w Polsce.



– Ostatnio słyszmy od Grzegorza Schetyny cudowne recepty na uzdrowienie służby zdrowia. Ja w tych czasach (rządów koalicji PO-PSL - dop. red.) byłem praktykującym lekarzem i pamiętam, jaki był marazm. Co trzecia pielęgniarka uciekała z zawodu – powiedział.

– Cieszę się, że dzięki dobrze zainwestowanym pieniądzom z UE i budżetu państwa, dzięki finansowaniu i inwestowaniu w kadry, pierwszy raz od bardzo wielu lat, jeśli nie pierwszy raz w historii, udało się doprowadzić do tego, że wszystkie młode absolwentki odebrały prawo wykonywania zawodu – zauważył Szumowski.

Minister podkreślił, że wreszcie sytuacja kadrowa zaczęła się poprawiać. – To jest niezwykle ważne – stwierdził.



Dodał jednak, że „będzie to trwało”. – Ten trend trzeba utrzymać przez najbliższe lata po to, żebyśmy w ogóle mieli kadry w Polsce – powiedział.



Szumowski zaznaczył, że dzisiaj ze środków publicznych na ochronę zdrowia przeznaczamy około 98 mld zł. – W 2024 r. będzie to o 60 mld zł więcej – oznajmił i dodał, że „są to gigantyczne pieniądze”.





– To jest gigantyczny wzrost właściwie niespotykany w żadnym innym sektorze. Zdrowie jest priorytetem – stwierdził.