Radny Nowoczesnej: Pierwszą ofiarą mowy nienawiści był pracownik biura PiS

– Nie zapominajmy o tym, że pierwszym przypadkiem ofiary z nienawiści był pracownik biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. (…) Przez wiele lat my, mówię my, bo czuję się częścią tej aktualnej opozycji, co najmniej przyzwalaliśmy na słowa, które należy nazwać mową nienawiści w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i tego obozu politycznego – mówił radny Nowoczesnej Jarosław Kaczyński.

Słowa padły w trakcie spotkania „Polityka nienawiści i prześladowania w sferze publicznej” zorganizowanego w Warszawie przez Fundację Otwarty Dialog 8 maja br.



– Nie zapominajmy o tym, że pierwszym przypadkiem ofiary z nienawiści był pracownik biura poselskiego Prawa i Sprawiedliwości w Łodzi. Tam ta osoba (napastnik - dop. red.) mówiła po całym zdarzeniu bardzo podobne hasła do tych, które mówił zabójca prezydenta Adamowicza. On mówił: „Chciałem zabić Kaczyńskiego, ale miałem za krótki pistolet”. Tutaj było powiedziane: „Politycy PO zamknęli mnie do więzienia i dlatego musiał zginąć Paweł Adamowicz”. Czym to się różni? No różni się tylko barwami politycznymi – mówił Kaczyński.



– Przez wiele lat my, mówię my, bo czuję się częścią tej aktualnej opozycji, co najmniej przyzwalaliśmy na słowa, które należy nazwać mową nienawiści w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości i tego obozu politycznego. Oni teraz odpowiadają na to tym samym, tylko oczywiście nie jednym bejsbolem, a dwoma, trzema, pięcioma – stwierdził.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: Facebook

Jak dodał, „faktem jest, że w tablicę, która się pojawiła pod Pałacem Prezydenckim, ktoś rzucił słoikiem z fekaliami. To jest nienawiść i nie można powiedzieć, że tego nie było”.– Nie możemy o tym zapominać i tego typu działania po każdej stronie należy napiętnować, bo napiętnowanie tego w każdy sposób - słowny, ale także prawny - jest początkiem tego, byśmy zaczęli wychodzić z mowy nienawiści – mówił.