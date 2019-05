Amerykanie przejęli północnokoreański statek handlowy

USA przejęły duży północnokoreański statek handlowy „Wise Honest”, który transportował węgiel z Korei Północnej, co stanowi pogwałcenie sankcji gospodarczych nałożonych na Pjongjang – poinformował Departament Sprawiedliwości.

Statek, będący największym północnokoreańskim kontenerowcem, został zatrzymany w kwietniu 2018 roku przez władze innego kraju. Obecnie zbliża się do wód terytorialnych USA w eskorcie jednostek straży przybrzeżnej – powiedział przedstawiciel resortu.



Jednostka miała być wykorzystywana do eksportu węgla oraz importu ciężkiego sprzętu. – Łamiący sankcje statek jest wyłączony z użytku – oświadczył szef Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego, John Demers.



Do zatrzymania kontenerowca dochodzi w czasie rosnącego napięcia pomiędzy Waszyngtonem a Pjongjangiem. W ostatnich dniach Korea Północna przeprowadziła dwa testy rakiet balistycznych krótkiego zasięgu. – Nikt nie jest z tego zadowolony, przyglądamy się temu, zobaczymy, co się wydarzy. Oni chcą negocjować, ale moim zdaniem nie są do tego gotowi” – oświadczył prezydent Donald Trump dodając, że władze obu krajów pozostają w kontakcie.



Mimo dwóch spotkań Trumpa z Kim Dzong Unem rozmowy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Koreą Północną znalazły się w impasie z powodu rozbieżności w sprawie kolejności likwidowania koreańskiego programu jądrowego i znoszenia amerykańskich sankcji.

#wieszwiecej Polub nas