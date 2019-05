„Byłem torturowany i bity, ale dzięki Bogu, wierze i modlitwie udało mi się przeżyć”

W 2006 roku został porwany przez ekstremistów z Al-Kaidy. Był torturowany i przez 28 dni zmuszany do wyparcia się wiary. Biskup Saad Hanna przyjechał do Polski, żeby zaprezentować swoje wspomnienia spisane w książce pod tytułem „Porwany w Iraku”.

– Przytaczam rozmowy z porywaczami, piszę też o gestach dobroci, jakich od nich doświadczyłem – mówił o swojej książce w czwartek w Warszawie biskup. Podkreślał, że jego oprawcy nie byli wierni religii, do której się przyznają.



Biskup poinformował też, że po uwolnieniu nie miał już kontaktu z porywaczami - opuścił Irak, potrzebował rekonwalescencji, kontynuował studia. Gdy wrócił do kraju, znalazł się w innym regionie.



Został porwany w swoim rodzinnym mieście – Bagdadzie, 15 sierpnia 2006 roku. Wywieziono go w nieznanym kierunku. – Byłem trzymany w odosobnieniu, z zawiązanymi oczami, rękami skrępowanymi z tyłu, czasem też nogami. Byłem wiele razy torturowany i bity, ale dzięki Bogu, wierze i modlitwie udało mi się przeżyć – mówi.



Biskup Hanna relacjonuje, że porywacze chcieli zmusić go do wyparcia się wiary i przejścia na islam. – Zawsze będę wdzięczny Bogu za wszystko, co mi dał. Był zawsze przy mnie. Wiele razy bałem się śmierci, ale odczytywałem znaki, które przekazywał mi Bóg, mówiąc »jestem z Tobą« – opowiada duchowny.



Biskup Saad Hanna podkreśla, że przed 2003 rokiem w Iraku było 900 tysięcy chrześcijan. Dziś jest ich około 250 tysięcy i żyją w bardzo ciężkich warunkach. Duchowny jest Irakijczykiem, urodził się w 1972 roku. Po święceniach studiował na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. W 2008 roku obronił doktorat z filozofii. Jest wizytatorem apostolskim mieszkających w Europie katolików chaldejskich, biskupem pomocniczym patriarchy chaldejskiego w Bagdadzie, w Iraku i profesorem wizytującym w Instytucie Historii Średniowiecznej Uniwersytetu Notre Dame.



Jego książka „Porwany w Iraku” została wydana nakładem Edycji Świętego Pawła. Prezentacja polskiego wydania odbyła się w Sekretariacie KEP w Warszawie.

