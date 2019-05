Premier: Nie powinniśmy pozwolić na protekcjonizm wewnątrz UE

– Deklaracja w sprawie przyszłości UE jest dobra, warto ponadto pamiętać o deklaracji warszawskiej – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki po nieformalnym szczycie szefów państw i rządów UE w Sybinie w Rumunii.

Premier poinformował, że podczas rozmów w Sybinie, które określił jako „strategiczną debatę dotyczącą przyszłości UE”, poruszył wszystkie „kluczowe i ważne dla Polski” tematy. W tym kontekście wymienił: obronę granic zewnętrznych, związaną – jak wskazał – „z migracją i uchodźcami”, a także wspólny rynek, swobodę świadczenia usług oraz politykę przemysłową i gospodarczą.



Podkreślił, że polityka przemysłowa „jest teraz mocno dyskutowana” w Unii Europejskiej, co ma jego zdaniem związek z zewnętrznymi działaniami protekcjonistycznymi, „w tym Chin czy USA”. – Podkreślam też, że nie powinniśmy pozwolić na protekcjonizm wewnątrz UE – zaznaczył Morawicki.



Premier dodał, że podczas dyskusji opowiedział się za poszerzeniem strefy Schengen i przypomniał, że strefa ta to nie tylko swoboda przemieszczania się ludzi, ale też towarów między państwami UE.





Postulaty Polski ws. Nord Stream 2



W kwestii bezpieczeństwa premier podkreślił, że mówił o postulatach Polski związanych z gazociągiem Nord Stream 2 między Rosją a Niemcami. – Wskazałem na to, że tak naprawdę jest to finansowanie polityki zbrojeniowej (prezydenta Rosji Władimira) Putina i jako takie jest czymś odwrotnym od solidarności europejskiej – ocenił.



Jak dodał, mówił również o Ukrainie i bezpieczeństwie granic zewnętrznych oraz poruszył tematykę podatkową i budżetową UE, a także kwestię funduszy strukturalnych. – To jest coś, co w przyszłości będzie bardzo ważnym tematem negocjacji w kontekście budżetu UE na lata 2020-2027 – dodał. Zapewnił, że w tym temacie jest pozytywnie zbudowany wstępnymi dyskusjami.



W kontekście przyjętej w Sybinie deklaracji w sprawie przyszłości UE – którą nazwał „dobrą, ogólną deklaracją o przyszłości Europy – premier powiedział: „Warto przypominać też deklarację warszawską, sprzed kilku dni, gdzie w Warszawie 13 państw podpisało się pod postulatami związanymi z polityką spójności, inwestycjami w drogi i infrastrukturę i czymś, co jest bardzo ważne, żeby kraje Europy środkowej dogoniły za kilkanaście lat kraje Europy Zachodniej”.





„Europa Środkowa powinna mieć swego kandydata na jedno z kluczowych miejsc w UE”



– Europa Środkowa powinna mieć swojego bardzo ważnego kandydata na jedno z kluczowych miejsc - w Radzie Europejskiej albo w Komisji Europejskiej - powiedział premier Mateusz Morawiecki.



Premier zapytano na konferencji prasowej, czy w czasie szczytu była okazja do rozmowy o stanowiskach, kto jest polskim faworytem na szefa Rady Europejskiej czy szefa Komisji Europejskiej.



– Na ten temat na forum rozmawialiśmy bardzo niewiele. Można powiedzieć, że o personaliach wcale nie rozmawialiśmy, ponieważ wszyscy uznali, że to jest jeszcze przedwczesne w związku z tym, że wybory do Parlamentu Europejskiego są jeszcze przed nami i trzeba poczekać na ich rezultat – odpowiedział.



Pytany, czy Grupa Wyszehradzka będzie miała wspólnego kandydata np. na szefa Rady Europejskiej czy szefa KE, odpowiedział: „Raczej wskazujemy na to, że Europa Środkowa powinna mieć swojego bardzo ważnego kandydata na jedno z kluczowych miejsc – w Radzie Europejskiej albo w Komisji Europejskiej”.



– Jest kilka innych, 4-5 kluczowych pozycji i jest taka niepisana zasada, że one są regionalnie dzielone. Regionalnie tzn. Europa Południowa, Europa Centralna, Europa Północna, kraje strefy euro, kraje poza strefą euro – to będzie przedmiotem negocjacji – mówił.



Zaznaczył, że nie chce wchodzić w personalia, bo – jak podkreślił – „nie było na ten temat rozmowy”.





