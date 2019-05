Prezydent: Rozszerzenie UE powinno być dla KE równie ważne jak brexit

– Sprawa rozszerzenia UE powinna być na agendzie przyszłej Komisji Europejskiej i innych instytucji unijnych na równi z problemem brexitu; są to problemy tej samej rangi – powiedział w czwartek w Tiranie prezydent Andrzej Duda.

Polski prezydent, który był gościem specjalnym odbywającego się w stolicy Albanii szczytu skupiającej państwa Europy Południowo-Wschodniej tzw. inicjatywy Brdo-Brioni, na wspólnej konferencji prasowej z prezydentami Albanii, Chorwacji i Słowenii podkreślił konieczność utrzymania „otwartych drzwi" do UE dla aspirujących do członkostwa krajów Bałkanów Zachodnich.



– Europa potrzebuje Europy Południowo-Wschodniej i Europa Południowo-Wschodnia potrzebuje Europy – oświadczył Duda.



– Jestem przekonany, że przy mądrym wsparciu te kraje staną się częścią UE w przyszłości, a UE musi utrzymać dla nich drzwi do członkostwa zawsze otwarte, szukając takich programów, takich instrumentów i takich rozwiązań, które będą je wspierały, przede wszystkim wspierały mieszkające tutaj narody, żeby mogły żyć w jak najlepszych warunkach i żeby mogły żyć w pokoju – dodał polski prezydent.



Odnosząc się do przebiegu czwartkowego szczytu, Duda zauważył, że dialog przywódców krajów Europy Południowo-Wschodniej toczy się „w coraz spokojniejszej z roku na rok atmosferze” i ocenił, że jest on bardzo ważnym elementem procesu stabilizacji regionu.



Jak wskazał, historia Bałkanów i zamieszkujących je narodów oraz wzajemnych relacji między tymi narodami jest bardzo trudna, a historia konfliktów – świeża.



– Jest to dla mnie coś innego, niż to, z czym stykam się na co dzień w Polsce, dlatego że w moim kraju i jego bezpośrednim sąsiedztwie, takie zjawiska miały miejsce ostatni raz w zasadzie w czasie II wojny światowej i zaraz po niej. I dzisiaj czasem gdzieś pobrzmiewają jeszcze echa tamtych wydarzeń i gdzieś jeszcze w sercach tli się żal, ale to są już kolejne pokolenia, i można na ten temat rozmawiać z całą pewnością dużo spokojniej – mówił prezydent.



Zaznaczył zarazem, że otwarte kwestie w stosunkach między krajami Bałkanów Zachodnich „na drodze do UE muszą zostać wyjaśnione i rozstrzygnięte”.





„Wielkie zadanie Brukseli”



Oprócz potrzeby dialogu, Duda akcentował w tym kontekście znaczenie procesu „budowania pomyślności i podnoszenia poziomu i jakości życia na Bałkanach Zachodnich”.



– To jest dzisiaj – w moim przekonaniu – wielkie zadanie Brukseli i wszystkich państw UE, żeby ten proces dobrze zrozumieć i żeby ten proces wspierać (...), ponieważ doskonale wszyscy wiemy, że wysoki poziom życia uspokaja społeczeństwa – dodał.



Zapytany o oczekiwania dotyczące procesu rozszerzenia UE w kontekście negocjacji w sprawie nowej obsady kluczowych unijnych stanowisk, Duda podkreślił zarazem, że „sprawa rozszerzenia UE ” i o kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Bałkanów Zachodnich i o inne kraje, które ubiegają się o członkostwo w UE – powinna stanąć na agendzie i być wśród celów nowej Komisji Europejskiej na równi z rozwiązaniem problemu brexitu”. – To są problemy porównywalne i to są problemy tej samej rangi – ocenił.



Polski prezydent zwrócił również uwagę, że dążeniem UE było zawsze „to, żeby ta wspólnota była jak największa i miała jak największą siłę”, także w sensie gospodarczym, i była „jedną z największych, jeżeli nie największą gospodarką na świecie”. Jak dodał, osiągnięcie tego celu jest możliwe „tylko wtedy, kiedy Unia będzie się powiększała, a nie pomniejszała”.



– W związku z tym pozostawienie drzwi do UE otwartych i zachęcanie narodów europejskich do przynależności do UE jest sprawą absolutnie kluczową: dla modernizacji krajów, które starają się o członkostwo, dla wprowadzania instytucji demokratycznych, dla podnoszenia jakości życia społeczeństw i – wreszcie – dla, tym samym, umacniania bezpieczeństwa na naszym kontynencie – przekonywał Duda.



Wyraził też w tym kontekście nadzieję, że ukształtowane po majowych wyborach instytucje UE „mocno się zastanowią” nad przyczynami tego, że „Brytyjczycy powiedzieli Unii +nie+”.





„Jasny sygnał euroatlantyckich orientacji krajów regionu”



Zdaniem gospodarza szczytu, prezydenta Albanii Ilira Mety spotkanie w Tiranie, które odbyło się 9 maja, kiedy w krajach UE obchodzony jest Dzień Europy, było „jasnym sygnałem euroatlantyckich orientacji krajów regionu”.



Pozytywnie odniósł się także do przebiegu rozmów, oceniając je jako „bardzo szczere, otwarte, pełne zrozumienia i chęci wypracowywania rozwiązań dla regionu, zwłaszcza w kwestiach otwartych”. Jak ocenił Meta, "drogę na przyszłość" może pod tym względem wytyczać porozumienie z Prespy dotyczące zmiany nazwy Macedonii, kończące wieloletni spór tego kraju z Grecją.



Poinformował też, że kolejny szczyt procesu Brdo-Brioni odbędzie się w listopadzie na Słowenii, zaś jako gość specjalny zostanie na niego zaproszony sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres.

Prezydent Chorwacji: Martwi mnie pewien brak postępów na ścieżce ku rozszerzeniu UE



Kolinda Grabar-Kitarović, prezydent Chorwacji, która wraz ze Słowenią zainicjowała proces Brdo-Brioni, przyznała z kolei, że „troszeczkę martwi” ją „pewien brak postępów” na ścieżce ku rozszerzeniu Unii od czasu podpisania porozumienia z Prespy.



– Miałam nadzieję, że (za sprawą porozumienia z Prespy - PAP) usunięte zostaną przeszkody przed negocjacjami, przed szczytem UE w czerwcu i że otwarte zostaną negocjacje zarówno z Macedonią Północną, jak i z Albanią – powiedziała Grabar-Kitarović, zaznaczając, że Chorwacja opowiada się za ich otwarciem, a także postępami w negocjacjach z innymi państwami aspirującymi do członkostwa.



– Chcielibyśmy, by Bośnia i Hercegowina otrzymała status państwa kandydackiego tak szybko, jak to możliwe, opowiadamy się za liberalizacją wizową i za otwarciem kolejnych rozdziałów negocjacyjnych z innymi państwami kandydackimi – dodała.