Hiena cmentarna w rękach policji. Została namierzona dzięki nadajnikowi GPS

Mieszkanka gminy Raszków w powiecie ostrowskim (woj. wielkopolskie) namierzyła złodziejkę kwiatów z grobu bliskiej jej osoby. Kobieta wpadła przez zamontowany w wiązance nadajnik GPS.

Do kradzieży wiązanek kwiatów doszło kilkakrotnie na cmentarzu parafialnym w Przybysławicach. Poszkodowana kobieta wpadła na pomysł – do kwiatów pozostawionych na grobie włożyła nadajnik GPS.



Kiedy nadajnik zaczął informować o przemieszczaniu się obiektu, poszkodowana o sprawie powiadomiła policję w Ostrowie Wlkp.



– Policjanci udali się pod wskazane miejsce i w mieszkaniu zatrzymano 46-letnią mieszkankę powiatu ostrowskiego, która przyznała się do kradzieży kwiatów – powiedział rzecznik prasowy ostrowskiej policji Małgorzata Łusiak.



Kobiecie grozi teraz do 8 lat więzienia.

