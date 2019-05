Stocznia Gdańska na liście światowego dziedzictwa UNESCO? „Pamięć o Solidarności na zawsze”

Ministerstwo kultury chce wpisania Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Na przeszkodzie temu stoją jednak m.in. projekty deweloperów, którzy mają zamiar zabudować teren przy stoczni. – Polska może zabezpieczyć pamięć o „Solidarności” na zawsze – stwierdziła na antenie TVP Info Magdalena Gawin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego oraz generalny konserwator zabytków.

Stocznia Gdańska jest miejscem ważnym nie tylko dla Polski, ale całej Europy i świata. Ministerstwo kultury jest inicjatorem wniosku o wpis na listę światowego dziedzictwa UNESCO terenów Stoczni Gdańskiej, a raczej tego, co z niej pozostało, bowiem duża część została już rozebrana. Poprzednie próby wpisania na listę światowego dziedzictwa zakończyły się fiaskiem, bowiem eksperci UNESCO tłumaczyli, że można na tych terenach zbudować prawie wszystko.



Jak się okazuje, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, przygotowane w gdańskim samorządzie, pozwalają na bardzo dużą dowolność, jeśli chodzi o wysokość zabudowy czy architekturę.



Do sprawy odniosła się na antenie TVP Info główna konserwator zabytków Magdalena Gawin.

Oznajmiła, że wpisanie Stoczni Gdańskiej na listę światowego dziedzictwa UNESCO jest drogą, dzięki której „Polska może zabezpieczyć pamięć o »Solidarności« na zawsze”.

– Przypomnę, że sygnatariuszami uchwał UNESCO jest ponad 180 państw z całego świata. Wszyscy świadkowaliśmy temu, przez ostatni okres, jak mówi się o Polsce i o II wojnie światowej. Polska była jednym z nielicznych państw niekolaborujących, a jednak zarzuty zaczęły się pojawiać. Ze Stocznią Gdańską, z historią „Solidarności” w pamięci europejskiej może być podobnie, ona może być, a nawet będzie, za 20 czy 30 lat zepchnięta na margines pamięci lokalnej – stwierdziła.



– Zabezpieczenie tego wpisu do UNESCO daje gwarancję wszystkim Polakom, całemu narodowi, że świat będzie pamiętał o dorobku „Solidarności” – zauważyła.



Poseł PO Jerzy Borowczak, który brał w sierpniu 1980 r. udział w strajkach, powiedział: „My jako »Solidarność«, kiedy Stocznia Gdańska została sprzedana, zastanawialiśmy się, co można zostawić dla potomnych. Podjęliśmy decyzję, konsultowaną szeroko, że zostawiamy salę BHP, zostawiamy dyrekcję Stoczni Gdańskiej, budynek straży pożarnej i drugą bramę, bo tam się coś działo, na pozostałych terenach nic się nie działo”.



– Pan zupełnie nie orientuje się, że wpis na listę UNESCO wymaga spełnienia dwóch zasad. Musi być zasada oryginalności obiektu i zasada integralności. Dokonaliście tam zbrodni, powyburzaliście bez sensu obiekty – stwierdziła Gawin i dodała, że „ponad połowa obiektów w Stoczni Gdańskiej została wyburzona”.

Główna konserwator zabytków zwróciła uwagę, że w 2014 r. około 4,5 tys. osób z całej Polski, w tym m.in. Lech Wałęsa i Henryka Krzywonos, podpisało się pod listem protestacyjnym ws. masowych wyburzeń w Stoczni Gdańskiej.



– Jeśli pan mówi o ekspertach, to, panie pośle, najwybitniejsi eksperci zasiadają w Radzie Ochrony Zabytków i w Głównej Komisji Konserwatorskiej. I te dwa ciała zgodziły się, że trzeba zabezpieczyć teren Stoczni Gdańskiej – powiedziała.



Gawin zaznaczyła, że to, co się wydarzyło, jest niesłychane i rzadko spotykane. – To jest najcenniejszy teren postindustrialny na terenie Europy. Ważą się losy pojedynczych interesów pojedynczych osób i losy całego narodu – stwierdziła.





– Doskonale pan wie, że zabezpieczenie tego wpisu do UNESCO spowoduje, że dziedzictwo „Solidarności” zostanie zabezpieczone właściwie i nie zostanie zapomniane – oznajmiła.