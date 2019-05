Co dwie godziny z Centralnego do Berlina? Niemcom zależy na połączeniach z Polską

Deutsche Welle relacjonuje efekty środowego polsko-niemieckiego „szczytu kolejowego”. „Od końca 2020 roku między Berlinem a Wrocławiem i Krakowem kursować zaczną pociągi EuroCity. Liczba połączeń z Berlina do Warszawy zwiększy się stopniowo z czterech do siedmiu dziennie” – czytamy.

W spotkaniu we Wrocławiu uczestniczyła podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji Renata Szczęch.



Jak pisze dw.com, zgodnie z postanowieniami od końca 2020 roku między Berlinem a Wrocławiem i Krakowem kursować zaczną pociągi EuroCity. Liczba połączeń z Berlina do Warszawy zwiększy się stopniowo z czterech do siedmiu dziennie.



Niemiecki nadawca informuje o rezultatach rozmów, powołując się na ich uczestnika, Dietmara Woidke – premiera Brandenburgii i koordynatora rządu RFN ds. niemiecko-polskiej współpracy społecznej i przygranicznej.



„Linia kolejowa, której brak był dotkliwą luką, wreszcie połączy ważne ośrodki gospodarcze” – czytamy w komunikacie wydanym po spotkaniu przez rząd Brandenburgii. – Obecnie między Berlinem a Krakowem kursuje jedynie pociąg nocny. Pomimo upływu 15 lat od wejścia Polski do Unii Europejskiej, infrastruktura kolejowa między Polską a Niemcami pozostawia nadal wiele do życzenia – pisze portal.



Członek zarządu Niemieckich Kolei (Deutsche Bahn) Ronald Pofalla poinformował z kolei DPA, że jeśli połączenie Warszawy z Berlinem będzie cieszyło się zainteresowaniem pasażerów, to w przyszłości pociągi na tej trasie będą kursowały co dwie godziny.

Strona niemiecka jest zainteresowana budową drugiego toru na linii Berlin - Gorzów Wielkopolski - Kostrzyn (Ostbahn – Kolej Wschodnia) oraz elektryfikacją tego połączenia – deklaruje portal. – Ta linia jest czymś więcej niż tylko regionalnym połączeniem. Nie kończy się na polskiej granicy, lecz łączy Berlin i Brandenburgię z naszym sąsiadem – cytuje Woidkego portal.



„Planowana jest ponadto elektryfikacja i budowa drugiego toru na linii Berlin - Szczecin oraz elektryfikacja linii Berlin - Cottbus - Wrocław i Drezno - Wrocław. Środki na ten cel mają pochodzić z funduszu przeznaczonego przez niemiecki rząd na restrukturalizację Łużyc w związku z likwidacją kopalń węgla brunatnego w tym regionie. Przedstawiciele obu krajów opowiedzieli się za włączeniem dworca kolejowego Goerlitz do polskiej sieci elektrycznej” – czytamy.



Podczas szczytu we Wrocławiu postanowiono, że „Pociąg do kultury” – uruchomiony w 2016 roku z Berlina do Wrocławia, gdy Wrocław był Europejską Stolicą Kultury – będzie kursował jak dotąd, w soboty i niedziele, do końca 2020 roku.