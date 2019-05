„Podwójnie wolne" – wystawa o pionierkach polskiego życia politycznego

Pochodziły z rożnych środowisk. Nie zawsze walczyły o równe prawa, ale włączyly się do walki o wolną Polskę. Ich działania przyczyniły się w roku 1918 do przyznania Polkom praw wyborczych. Kolejnym miejscem wystawy „Podwójnie wolne. Prawa polityczne kobiet 1918” o polskich emancypantkach jest Kraków.

Tematem ekspozycji otwartej w czwartek w parku im. Henryka Jordana jest historia kobiet, które walczyły o wolną i niepodległą Polskę w 1918 r. oraz podczas wojny polsko-bolszewickiej. Autorzy postawili sobie za cel ukazanie drogi, jaką polskie sufrażystki przebyły ku wolności i równouprawnieniu. Koncepcja wystawy nawiązuje do biografii konkretnych postaci – niezwykłych Polek żyjących na przełomie XIX i XX wieku.



Na fotogramach uwieczniono żołnierki, społeczniczki i działaczki, pisarki i emancypantki, m.in. Stanisławę Paleolog, Wandę Gertz, Marię Kretkowską, Aleksandrę Szczerbińską, Marię Dulębiankę, Marię Konopnicką, Paulinę Kuczalską-Reinschmit. Bohaterki wystawy doświadczały represji ze strony zaborców jako Polki i jako kobiety. Dorastały i docierały różnymi drogami do idei wolnej Polski i równych praw kobiet.



Marek Kuchciński podkreślił w odczytanym podczas wernisażu liście, że w czasach zaborów kobiety „były nie tylko strażniczkami domowego ogniska i patriotyczno-chrześcijańskich wartości, ale także wyszły poza ramy przyjętych europejskich konwenansów, często przejmując męską rolę żywiciela rodziny”. „W walce o suwerenną Polskę niejednokrotnie dawały świadectwo najwyższej odwagi. Ich zaangażowanie w wolnościową ideę docenił Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Przyznał kobietom prawa wyborcze na równi z mężczyznami. Była to śmiała i nowatorska, jak na owe czasy, decyzja. Polska pod tym względem stała w światowej czołówce” – podkreślił marszałek Sejmu.



Inspiracją dla twórców plenerowej wystawy była setna rocznica nadania praw wyborczych polskim kobietom, pod koniec listopada 1918 r., na mocy dekretu Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. „Podwójnie wolne” – to słowa jednej z sufrażystek, komentującej ukazanie się tego dekretu.



Swoich przedstawicieli w parlamencie po raz pierwszy w historii Polki wybrały 26 stycznia 1919 r.

