Policja testuje nowe oznakowanie radiowozów. Samochody będą rzucać się w oczy

Polska policja testuje nowe oznakowanie radiowozów, podobne do tego z Niemiec czy Wielkiej Brytanii. Nowością będą żółte, odblaskowe pasy. – Dodatkowe oznakowanie czyni radiowozy jeszcze bardziej widocznymi – stwierdził rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.

Na międzynarodowych Targach Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych zostały zaprezentowanie samochody polskiej policji z nowym oznakowaniem, które ma sprawić, że będą one bardziej widoczne.



Dotychczas pojazdy były srebrno-niebieskie. Nowością są duże, żółte, odblaskowe pasy.



– To dodatkowe oznakowanie czyni radiowozy jeszcze bardziej widocznymi – powiedział rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji insp. Mariusz Ciarka.



– Wiemy, że radiowozy oznakowane powinny być widoczne, powinny oddziaływać prewencyjnie, aby chociażby piraci drogowi, widząc stojący na poboczu radiowóz, zdjęli nogę z gazu, stosowali się do przepisów ruchu drogowego i nie szarżowali – podkreślił.



Testy oznakowania właśnie się rozpoczynają. Radiowozy w nowych barwach pojawią się najwcześniej za rok.

