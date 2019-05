Ruszyło Biennale w Wenecji. Eksperci chwalą polską wystawę

Zainaugurowany został Pawilon Polski na 58. międzynarodowym Biennale Sztuki w Wenecji. W tym roku Polskę reprezentuje Roman Stańczak i jego rzeźba „Lot”.

Weneckie Biennale to najważniejsza impreza artystyczna współczesnej sztuki. W tym roku odbywa się pod hasłem: „Obyś żył w ciekawych czasach”. Polski Pawilon otworzyła wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Wanda Zwinogrodzka.



Zaprezentowana rzeźba Romana Stańczaka to zdekonstruowany, przenicowany mały samolot odrzutowy. W oficjalnej prezentacji pracy zaznaczono, że obecnie „samolot postrzegany jest jako symbol pęknięcia polskiego społeczeństwa”.



Autor wyjaśnił, że chodzi o refleksję nad związkami ducha z techniką. Przyznał, że reprezentowanie Polski na Biennale jest dla niego ogromnym zaszczytem. – Dla mnie to rzecz niebywała, cudowna. Spełniło się moje dziecięce marzenie. Jestem szczęśliwy – powiedział.



Pomysł wywrócenia samolotu na drugą stronę to kolejny etap pracy twórczej Stańczaka. Powstał on, jak wyjaśniono, prawie 30 lat temu, ale wtedy nie został zrealizowany.

W Biennale udział bierze 90 krajów. Nowojorsko-londyńskie prestiżowe pismo „The Art Newspaper” w najnowszym wydaniu uznało Polski Pawilon za jeden z pięciu najbardziej interesujących. W prasowej inauguracji wzięło udział kilkaset osób.Udział Polski w Biennale finansuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a wystawę w Pawilonie Polskim wspiera Instytut Adama Mickiewicza. Wystawa będzie otwarta dla publiczności od 11 maja do 24 listopada.