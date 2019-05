W Nowosybirsku odsłonięto popiersie Stalina

W Nowosybirsku na terenie obwodowego komitetu Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) odsłonięto popiersie radzieckiego dyktatora Józefa Stalina. W uroczystości wziął udział mer Nowosybirska i zarazem szef lokalnych władz partyjnych Anatolij Łokot.

Na ustawienie pomnika na podwórzu siedziby KPRF zgodziły się w marcu władze Nowosybirska. Łokot, odsłaniając w czwartek popiersie, powiedział, że należy pamiętać „każde nazwisko”, tym bardziej – nazwisko „głównodowodzącego, generalissimusa Stalina, bohatera Pracy Socjalistycznej”.



W środę popiersie Stalina ustawiono w Kraju Stawropolskim na południu Rosji, we wsi Kitajewskoje, naprzeciwko budynku administracji miejscowego kołchozu Rodina. Przedsiębiorstwo to jest fundatorem pomnika. Działający w latach ZSRR kołchoz w Kitajewskoje do lat 60. XX wieku nosił imię Stalina i lokalni działacze KPRF powołali się na ten fakt, zabiegając o postawienie popiersia.



Inicjatywy działaczy KPRF następują w czasie, gdy w Rosji dużą dyskusję wzbudziły wyniki sondażu opinii publicznej, świadczące o rekordowym wzroście popularności dyktatora. Obecnie połowa Rosjan pozytywnie odnosi się do Stalina – wynika z sondażu niezależnego ośrodka Centrum Lewady.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Pytany o pomnik w Nowosybirsku w przeddzień jego odsłonięcia rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że kwestia ta leży w kompetencjach władz lokalnych, dlatego „należy do nich zwracać się o komentarz”.– Nie można zaprzeczać, że Stalin jest częścią historii naszego kraju. Jeśli chodzi jednak o postrzeganie ze znakiem „plus” czy „minus”, to chciałbym od tego abstrahować. Wiemy, że jest to kwestia dość intensywnej dyskusji społecznej, dlatego nie uważam się za uprawnionego, by w niej w jakiś sposób uczestniczyć – powiedział rzecznik Kremla.