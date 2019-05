Kazachstan: Cenzura internetu i łapanka wśród opozycjonistów

Od rana w czwartek w Kazachstanie nieosiągalne były liczne strony oraz komunikatory internetowe oraz Kazachskie Biuro Praw Człowieka. Władze zareagowały w ten sposób przed spodziewanymi manifestacjami organizacji opozycyjnych. Do aresztów trafili dziennikarze i aktywiści.

Telewizja Biełsat informuje, że w przededniu Dnia Zwycięstwa policja została postawiona w stan podwyższonej gotowości. Prokuratura Generalna przestrzegła natomiast obywateli przed udziałem w nielegalnych protestach.



Mimo to w stolicy kraju Nursułtanie oraz Ałmatach odbyły się manifestacje. W miejscach organizacji imprez masowych zablokowano internet mobilny. Były też problemy z działaniem portali społecznościowych. Internauci podkreślają, że jest to pierwsza blokada o takiej skali.



– Niestety, blokowanie internetu w Kazachstanie to stała praktyka. Według mnie robią to władze, organy siłowe, by ludzie nie mieli dostępu do informacji online – przyznaje prawniczka Centrum Praw Mediów Gulmira Birżanowa.

źródło: TV Biełsat

Według aktywistki w ubiegłym roku co wieczór blokowany był dostęp do serwisów Facebook i YouTube, jednak kilka miesięcy temu te blokady zdjęto. – Teraz zablokowano mnóstwo stron. Nie tylko Facebook i YouTube. Zablokowano też Telegram i WhatsApp. Praktycznie została tylko łączność telefoniczna – dodała.Pojawiły się też informacje o zatrzymaniu niezależnych dziennikarzy i aktywistów. Spotkało to m.in. korespondenta portalu vlast.kz Danijara Moldobiekowa. Niektórzy aktywiści donoszą o patrolach policji, które czekają na nich pod domami.