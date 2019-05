„Przeraźliwy hałas”. Morderstwo na warszawskim Ursynowie

– Około drugiej żona usłyszała przeraźliwy hałas, a później na miejsce przyjechały dwa radiowozy policyjne – opowiada jeden z mieszkańców bloku na warszawskim Ursynowie. W nocy ze środy na czwartek prawdopodobnie zamordowano tam kobietę . Sprawę opisał portal haloursynow.pl.

Po tym jak mieszkańcy bloku przy ul. Dunikowskiego usłyszeli hałas, na miejsce przybyła policja. Funkcjonariusze zastali tam straszny widok. Na parterze dwupoziomowego mieszkania leżała zakrwawiona 29-latka. Kobiety nie udało się uratować. Jej ciało zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w celu przeprowadzenia sekcji zwłok.



Blisko miejsca zdarzenia znajdował się jej 26-letni partner. Policja podejrzewa go o zamordowanie kobiety.



Jak opowiada portalowi sąsiad, który był świadkiem zdarzenia, „była to para, która wynajmowała mieszkanie dwupoziomowe w naszym bloku. Ten mężczyzna wyszedł po papierosy, a później sam zadzwonił na policję”. Według relacji mieszkańców bloku para miała pokłócić się, po czym mężczyzna miał dźgnąć nożem kobietę w szyję.

źródło: haloursynów.pl

Policja nie zdradza wielu szczegółów.– Ciało pokrzywdzonej znajdowało się w jednym z pokoi znajdujących się w budynku. Pokrzywdzona posiadała liczne obrażenia ciała zadane ostrym narzędziem. Zatrzymano dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze zdarzeniem, trwa ustalanie ich roli w zdarzeniu – powiedział portalowi Łukasz Łapczyński, rzecznik warszawskiej Prokuratury Okręgowej.