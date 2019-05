Wulgarna odpowiedź prezentera BBC, który został zwolniony za rasistowski żart z pary książęcej

Danny Baker nie odpuszcza. Prezenter BBC zwolniony za tweeta, zinterpretowanego jako rasistowski żart z pary książęcej i nowo narodzonego royal baby, umieszcza dalsze wpisy. Zarzuca przełożonym „pompatyczną” i „fałszywą” powagę. Dołącza też hashtag: #Fuckem – skrót od „fuck 'em” („pier…ić ich”).

Brytyjski publiczny nadawca BBC zwolnił w czwartek dziennikarza radiowego Danny'ego Bakera, który opublikował w mediach społecznościowych czarno-białe zdjęcie. Fotografia retro przedstawia elegancko ubraną parę na schodach. Kobieta trzyma za rękę równie elegancko ubranego małego szympansa. „Royal baby wychodzi ze szpitala” – tak Baker podpisał zdjęcie.



Wpis, który miał być komentarzem do narodzin syna księcia Harry'ego i księżnej Meghan – Archiego Harrisona, został odebrany jako rasistowski, odnoszący się do afroamerykańskich korzeni 37-letniej aktorki.

Once again. Sincere apologies for the stupid unthinking gag pic earlier. Was supposed to be joke about Royals vs circus animals in posh clothes but interpreted as about monkeys & race, so rightly deleted. Royal watching not my forte.

Also, guessing it was my turn in the barrel. pic.twitter.com/86cQGbAhDc — Danny Baker (@prodnose) 8 maja 2019

The call to fire me from @bbc5live was a masterclass of pompous faux-gravity. Took a tone that said I actually meant that ridiculous tweet and the BBC must uphold blah blah blah. Literally threw me under the bus. Could hear the suits knees knocking. #Fuckem — Danny Baker (@prodnose) 9 maja 2019

Rzecznik BBC powiedział, że wpis dziennikarza był „poważnym błędem oceny sytuacji” i „jest sprzeczny z wartościami, które chcemy wyrażać jako stacja”. – Danny jest świetnym radiowcem, ale nie będzie już dłużej prezentował u nas swojego programu – dodał.Po fali krytyki w mediach społecznościowych i ze strony innych komentatorów Baker przeprosił za swój komentarz. Oświadczył, że komentarz był „głupi i bezmyślny”. „To miał być żart o rodzinie królewskiej i zwierzętach cyrkowych w eleganckich ubraniach, ale został zinterpretowany jako o małpach i rasie, więc go słusznie usunąłem” – tłumaczył w środę wieczorem.Jednak w czwartek na jego koncie na Twitterze pojawił się wpis w innym tonie. „Telefon z informacją o zwolnieniu mnie był mistrzostwem w dziedzinie pompatycznej i fałszywej powagi” – napisał Danny Baker. Na końcu dołączył hashtag: #Fuckem – skrót od „fuck 'em” („pier…ić ich”).

Poniedziałkowe narodziny pierwszego dziecka księcia Harry'ego i księżnej Meghan Markle wywołały komentarze na temat zmian w wizerunku brytyjskiej rodziny królewskiej. W środę książę i księżna pokazali swojego syna, uczestnicząc w sesji zdjęciowej na zamku w Windsorze. Komentatorzy zwrócili uwagę, że w spotkaniu z królową Elżbietą II i jej mężem księciem Filipem uczestniczyła także czarnoskóra matka Markle, Doria Ragland.



Media zaznaczyły także, że wybór imienia – Archie Harrison – zaskoczył wszystkich obserwatorów oraz bukmacherów; podobnie jak decyzja pary książęcej o tym, aby jej syn nie używał przysługujących mu tytułów honorowych, np. hrabiego Dumbarton.

How do you decide on a baby name? https://t.co/YJHz8uFtZv — BBC News (UK) (@BBCNews) 8 maja 2019

„Times” zauważył, że w 1996 roku Archie było dopiero 192. najbardziej popularnym imieniem męskim w Anglii i Walii; w zestawieniu za 2017 rok znalazło się na 18. miejscu (ponad 2,8 tys. dzieci).Archie Harrison Mountbatten-Windsor jest siódmy w linii sukcesji do brytyjskiego tronu, ale z biegiem lat będzie prawdopodobnie spadał na dalsze miejsca, bo przed nim znaleźliby się m.in. ewentualni potomkowie trójki dzieci starszego brata Harry'ego, księcia Williama i księżnej Kate.