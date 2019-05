Upamiętnienie kapelanów katyńskich w Kalwarii Pacławskiej

W sanktuarium w Kalwarii Pacławskiej koło Przemyśla w niedzielę zostanie odsłonięta Aleja Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich, poświęcona służącym w Wojsku Polskim, znanym z nazwiska 33 duchownym różnych wyznań pomordowanym w 1940 roku. Każdemu z nich poświęcono jedno z 33 drzew, o czym informują tabliczki umieszczone przy dębach.

Wśród upamiętnionych kapelanów najwięcej jest duchownych wyznania rzymskokatolickiego, wielu z nich to kandydaci do procesu beatyfikacyjnego. Są też duchowni wyznania greckokatolickiego, prawosławnego, ewangelicko-augsburskiego i ewangelicko-reformowanego oraz mojżeszowego.



Uroczystości rozpocznie niedzielna msza święta. Wierni będą modlić się za pomordowanych w Katyniu kapelanów Wojska Polskiego oraz w intencji funkcjonariuszy i pracowników Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej – informuje PAP o. Jan Maria Szewek, rzecznik prasowy Krakowskiej Prowincji Franciszkanów, którzy opiekują się Kalwarią Pacławską od początku jej istnienia.



Później zgromadzeni wyruszą wraz z orkiestrą reprezentacyjną Straży Granicznej z Nowego Sącza do kaplicy Ukrzyżowania. Tam zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa i poświęcona Aleja Dębów Pamięci Kapelanów Katyńskich, a po uroczystościach odbędzie się koncert orkiestry Straży Granicznej.



Kalwaria Pacławska to jedno z najbardziej znanych miejsc kultu w Polsce, często nazywana Jerozolimą Wschodu – ze względu na szczególny kult męki Pańskiej. Z uwagi na obecność cudownego obrazu Matki Bożej i umiłowanie Maryi przez wiernych nosi też miano Jasnej Góry Podkarpacia.

źródło: pap

Kalwarię założył w XVII w. wojewoda podolski, kasztelan krakowski Andrzej Maksymilian Fredro herbu Bończa. W XVII w. do Kalwarii z Kamieńca Podolskiego trafił cudowny obraz Matki Bożej, przed którym niegdyś modlili się królowie: Jan Kazimierz i Jan III Sobieski, oraz polscy hetmani i książęta, a 50 lat temu – kard. Karol Wojtyła. W księgach klasztornych i sanktuaryjnych zanotowano ponad 50 cudów.