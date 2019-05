Marszałek Sejmu: Litwa należy do najważniejszych partnerów Polski

Z perspektywy parlamentu Rzeczypospolitej Litwa należy do najważniejszych partnerów – powiedział będący z wizytą na Litwie marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Podkreślił, że „w Unii Europejskiej mamy podobne punkty widzenia” na różne kwestie.

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński przebywa na Litwie, gdzie bierze udział w uroczystościach z okazji 15. rocznicy przystąpienia tego kraju do UE. Po złożeniu kwiatów pod mauzoleum Matka i Serce Syna na cmentarzu Na Rossie marszałek spotkał się z przedstawicielami mediów.



– Rozmawialiśmy o dalszym ciągu współpracy polsko-litewskiej, ale dzisiaj szczególnie w kontekście (…) 15. rocznicy wejścia naszych państw do UE – powiedział i dodał, że jest to „wielkie wydarzenie, ważne dla obu naszych państw”.



– Mamy wspólne zdanie i wspólne nadzieje. Widzimy potrzebę wzmocnienia UE, ale także nie zamykamy się na inne państwa, myśląc o przyszłości – stwierdził.

Podkreślił, że prezydent Valdas Adamkus zwracał uwagę na bardzo ważne kwestie, które łączyły nas w przeszłości. – W 2008 roku, razem z prezydentem Lechem Kaczyńskim i innymi przywódcami państw Europy Środkowej, obronili niepodległość Gruzji – powiedział i dodał, że „dzisiaj to brzmi bardzo mocno”.

– 29 lat temu, tutaj w Wilnie, ważyły się losy niepodległości Litwy. My obchodzimy 30. rocznicę 4 czerwca. Te wszystkie rocznice to znaki i symbole bieżących spraw – powiedział. Zaznaczył, że „na to wszystko patrzymy (…) z perspektywy wielu wieków współpracy”.



Kuchciński wskazał, że z „perspektywy sejmu RP Litwa”, obok Węgrów i Gruzinów, „należy do najważniejszych partnerów”. – W UE mamy podobne punkty widzenia na kwestie bezpieczeństwa, kwestie migracyjne, kwestie rozwoju wszystkich państw w UE – powiedział.



– Myślę, że można śmiało powtórzyć za naszymi przodkami zasadę, która tworzyła wielką Rzeczpospolitą Obojga Narodów, „równi z równymi, wolni z wolnymi”. To zasada, do której się bardzo często odwołujemy, myśląc o przyszłości – oznajmił.





– Wszelkie działania, jakie prowadzimy w obszarze parlamentu, to jest poszukiwanie najlepszych rozwiązań z myślą o przyszłości, o następnych pokoleniach – stwierdził.



Marek Kuchciński podkreślił, że jest pod wrażeniem dzisiejszej wizyty i ma bardzo dobre przeczucia, jeżeli chodzi o przyszłość.