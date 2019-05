Odkrycie naukowców z UJ. „Uznawane za matematycznie niemożliwe”

Naukowcy z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli 24-ścienną klatkę białkową, stworzoną przy użyciu jonów złota. Międzynarodowy zespół badaczy, który stoi za odkryciem, ma nadzieję, że jest ono krokiem w stronę szerszego wykorzystania klatek białkowych o właściwościach niespotykanych w naturze. Mogłoby to docelowo zrewolucjonizować terapie białkowe czy leczenie przy wykorzystaniu DNA lub RNA, pozwalając na potencjalne zwiększenie skuteczności np. w walce z chorobami nowotworowymi. O odkryciu naukowcy poinformowali na łamach czasopisma „Nature”.

Jak opisywał brytyjski prof. Jonathan Heddle, kierownik projektu, w naturze podobne klatki białkowe o pustym wnętrzu występują m.in. w wirusach, które transportują w ten sposób materiał genetyczny. – Strukturalna biologia syntetyczna zajmuje się tworzeniem ich sztucznych wersji. Tak jak samolot jest sztucznym ptakiem, który ma wiele przewag nad oryginałem – prędkość, wysokość latania – tak samo chcemy tworzyć własne kopie tych wspaniałych maszyn występujących w naturze, które następnie moglibyśmy usprawnić, wzmocnić i nadać im pożądane właściwości – tłumaczył w rozmowie z PAP Heddle.



W trakcie badań jego zespół odkrył m.in., że występujące naturalnie skomplikowane wiązania między białkami mogą być zastąpione pojedynczym jonem złota, działającym jako „zszywka”, co zapewnia wyjątkową wytrzymałość konstrukcji, a jednocześnie pozwala zachować większą kontrolę nad strukturą klatki.



Heddle przyznał jednocześnie ze śmiechem, że „struktura opisana w »Nature« nie była czymś, co do końca mogliśmy przewidzieć – w końcu było to uznawane za matematycznie niemożliwe – ale w nauce jest tak, że jak prowadzisz badanie i otrzymujesz niespodziewany wynik, to w poszukiwaniu przełomowego odkrycia warto pociągnąć ten temat dalej”.



Brytyjczyk wskazywał m.in. na możliwość zastosowania odkrycia w systemach pozwalających na transport leków wewnątrz organizmu. – Pomyślmy na przykład o raku: to są różnego rodzaju struktury dla różnego rodzaju raka; różne tkanki, komórki i receptory. Musimy rozwinąć to badanie dalej, a jeśli będzie przynosiło obiecujące wyniki – to zacząć pracować z lekarzami i firmami farmaceutycznymi, choć to oczywiście zależy od naszego postępu – powiedział.

Naukowiec zastrzegł jednak, że podanie obcego białka – jakim jest również klatka białkowa – wiąże się za każdym razem z „ryzykiem wywołania reakcji immunologicznej” i opisywany przypadek nie stanowi odstępstwa od tej reguły. – Możliwość stworzenia sztucznej, wysoce kontrolowalnej struktury, którą możemy dalej modyfikować, daje jednak szansę na ominięcie systemu immunologicznego i planujemy dalsze prace na ten temat w przyszłości – tłumaczył.



Brytyjczyk dodał, że ma nadzieję, że środowa publikacja w „Nature” pozwoli na „wysłanie jasnego sygnału, że nauka w Polsce szybko się rozwija, i zachęci potencjalnych partnerów i młodych naukowców, szukających na przykład stanowisk po uzyskaniu doktoratu, do rozważenia pracy w Polsce”.

Wieloletnie badanie zostało sfinansowane przez Narodowe Centrum Nauki, a partnerami w projekcie byli m.in. naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie i Durham w Wielkiej Brytanii, a także z Japonii, Kanady i Słowenii.