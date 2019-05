Ludy stepu nie przyszły do Europy w pokoju – twierdzą duńscy i polscy uczeni

Już w 2011 r. archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli w okolicach Koszyc w Małopolsce liczący sobie według wstępnych szacunków 5 tys. lat masowy grób. Staranność pochówku, jego forma i okolica, w której go znaleziono – oraz czas, gdy to się stało – wskazywał na to, że w masowym grobie złożono przedstawicieli tzw. kultury amfor kulistych.

Technologia badania archaicznego DNA odkryła paleolityczną Skandynawię Życie łowców-zbieraczy w skutej lodem Skandynawii 8 tys. lat temu to nie była bajka. Niewielkie społeczności rodzinne walczyły o przetrwanie,... zobacz więcej

Do mediów polskich, wtedy lokalnych, historia związana z analizą grobu w Koszycach trafiła w 2014 r. Wtedy zakończyły się badania antropologiczne i archeologiczne pochówku. Także eksponaty związane z grobem i wykopaliskami z okolic Koszyc zostały umieszczone w Muzeum w Krzemionkach Opatowskich. Analiza pochówku wykazała, że wewnątrz znajdowało się 15 osób, mężczyzn, kobiet i dzieci, wszystkie zamordowane ciosem ostrego narzędzia w głowę, w niektórych czaszkach było po kilka ran. Wśród ofiar były pochowane nawet maleńkie, dwuletnie dzieci. Te, co było szczególnie ciekawe, pochowano w objęciach kobiet – archeolodzy domniemali, że matek.



Wtedy, ponieważ pochówek był ewidentnie ceremonialny (np. bardzo starannie ułożonym zwłokom towarzyszyły np. piękne naczynia i inne przedmioty, charakterystyczne dla kultury amfor kulistych, naukowcy polscy byli przekonani, że mają do czynienia z jakiś rodzajem mordu rytualnego. Przypalenie zaobserwowane na jednej z czaszek miało nawet oznaczać rytualny kanibalizm. Dziś jednak, dzięki współpracy z centrum archeogenetyki w Danii i genetykami z tego kraju, udaje się odtworzyć zupełnie inną historię, która wydarzyła się 5 tys. lat temu pod Koszycami.



Nie ofiara z ludzi i nie kanibalizm, ale krwawy, prawdopodobnie obcy najazd na osadę ludzi kultury pucharów kulistych – ku takim wnioskom dziś skłaniają się uczeni. Aby do nich dojść, archeolodzy nie tylko pogłębili badania antropologiczne szczątków, co pozwoliło odkryć, że zabito ich strzałem z łuku, strzałą o kamiennym grocie. Bardzo precyzyjnie również radiodatowali kości. Dzięki temu ustalono, że masakra miała miejsce 2880–2776 lat p.n.e.



Badacze podjęli również trud zsekwencjonowania całych genomów, całkowitego DNA, każdej z ofiar masakry niezależnie, aby ustalić możliwe pokrewieństwo miedzy nimi oraz z innymi otaczającymi je w późnym neolicie kulturami obecnymi już na naszym terenie lub napływającymi. Ich celem było odpowiedzieć na pytanie, kim w istocie byli przedstawiciele tej kultury na „genetycznej mapie” ówczesnej Europy.

Przypomnieć tu warto, że wszyscy, którzy pochodzimy z Europy, mamy czterech głównych „ojców”. Pierwotnych łowców-zbieraczy, którzy byli tu pierwsi i spotkali jeszcze neandertalczyka – to oni zamalowali jaskinie Lascaux, mieli niebieskie oczy i prawie czarną, niemal afrykańską skórę. Następnie rolników z Anatolii, którzy jak się niedawno okazało, zbudowali Stonehenge, a do dziś ich DNA dominuje na Sardynii. Trzecim naszym ojcem jest „hiperborejczyk” – zostawił wiele swoich genów w ludziach, którzy skolonizowali Amerykę – to właśnie tacy „euroazjatyccy ludzie północy” ją zasiedlili, a nie dzisiejsi, azjatyccy z pochodzenia mieszkańcy Syberii.



Czwartym jest stepowy jeździec – przedstawiciel kultury grobów jamowych czy zrębowych, a szerzej – kultury ceramiki sznurowej czy wcześniejszej, pucharów dzwonowych. To on przyniósł do Europy języki indoeuropejskie i swoje baśnie, którymi zachwycamy się do dziś. To on w wielu miejscach, np. w Wielkiej Brytanii, wyparł „anatolijskiego rolnika”, tak jak ów wcześniej wyparł pierwotnych łowców-zbieraczy.



Podjęte przez Polaków i Duńczyków wyzwanie okazało się bardzo owocne i dziś o jego rezultatach możemy już przeczytać na łamach prestiżowego czasopisma PNAS, gdzie polskich autorów odkrycia z Koszyc reprezentują m.in.: prof. dr hab. Marzena Szmyt z Instytutu Wschodniego w Poznaniu, dr hab. Piotr Włodarczak z Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie, dr hab. Anita Szczepanek z tej samej jednostki oraz dr hab. Tomasz Konopka, specjalista medycyny sądowej z UJ.

Nowa metoda ratuje płuca do przeszczepu Przeszczepiane płuca, które uległy uszkodzeniu, mogą się zregenerować i trafić do biorcy – pokazują pionierskie badania na miniaturowych świnkach.... zobacz więcej

Badania genetyczne wykazały, że wszyscy złożeni w grobie pod Koszycami ludzie są ze sobą dość ściśle spokrewnieni – była to jedna, spora rodzina. Ludzie, którzy ich pozabijali, byli raczej obcy, natomiast ludzie, którzy ich tak starannie pochowali, musieli znać ich bardzo dobrze. Okazało się bowiem iż istotnie, dzieci pochowano w objęciach matek, a rodzeństwa tuż obok siebie. W ich żyłach nie płynęła ani kropla krwi ze stepu pontyjskiego. Czyli ich genomy były pozbawione fragmentów genetycznych charakterystycznych dla ludów kultury ceramiki sznurowej, w owym czasie, gdy zginęli, już ich otaczających. Wydaje się zatem prawdopodobne, że to dalsza ekspansja niespokrewnionych osiedleńców prących ze wschodu i południa zakończyła się tak tragicznie dla sporego rodu spod dzisiejszych Koszyc.



Przełom epok neolitu i brązu, kiedy wydarzyła się ta tragedia, wyznaczony właśnie naporem kultur stepowych, zdawał się wcześniej naukowcom rodzajem pokojowego przechodzenia. Dopiero archeogenetyka ujawniła najpierw głęboki związek genetyczny kultur grobów jamowych czy zrębowych i kultury ceramiki sznurowej, a później, zwłaszcza na terenie Wielkiej Brytanii, świadectwa, że pojawienie się tej ostatniej kultury wiąże się z masowymi pochówkami.



Oczywiście takie groby może nieść ze sobą także epidemia, chyba że szkielety noszą ślady mordu. Inne badania genetyczne wykazały już wcześniej, że końcówka neolitu była pełna krwawych wojen. Zniknęło wtedy bezpotomnie wielu mężczyzn. Między 7 a 5 tys. lat temu przepadły na wieki trzy na każde cztery istniejące wówczas chromosomy Y. Czyli wybijano całe rody, ginęli zaś głownie mężczyźni, w efekcie na jednego mężczyznę przypadało aż 17 kobiet. Tak działają na populację jedynie wyniszczające wojny. Były to według badań wojny wewnątrzplemienne. Stepowienie ziemi spowodowało bowiem realny głód wspólnot rolniczych, a do takich należała także kultura amfor kulistych.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pnas.org

Znalezisko z Koszyc oraz kilka niedawnych podobnych z terenu Wielkiej Brytanii zdaje się jednak sugerować, że pojawienie się stepowych jeźdźców nie obyło się bez walki. Dochodzić mogło, tak jak w Koszycach, do wojny międzyplemiennej: o dostęp do zasobów, do technologii, do obszaru gwarantującego rozwój. Czwarty ojciec Europejczyków dokonał swej ekspansji z sukcesem. W Polsce ponad połowa mężczyzn to jego potomkowie.Gałąź chromosomu Y z Koszyc (zwana fachowo I2L801) ma 10 tys. lat, ledwo przeżyła swe wąskie gardło ok. 5 tys. lat temu i prawie została wytrzebiona. Ponowny „oddech” dostaje ok. 4 tys. lat temu i to z tej „odnóżki” wywodzą się wszyscy dziś noszący ją Polacy, dla których wynik genetyczny jest znany. Odsetek Polaków wywodzących się w prostej linii z kultury amfor kulistych jest dziś znikomy, takie pochodzenie ma prawdopodobnie nie więcej niż 3-4 proc. z nas.