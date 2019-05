„Decyzja o profesurze Zybertowicza jeszcze nie zapadła”

Ostateczna decyzja ws. profesury dr. hab. Andrzeja Zybertowicza jeszcze nie zapadła. Musi ją jeszcze podjąć prezydium Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych – poinformował przedstawiciel Sekcji I Nauki Humanistycznych i Społecznych CK.

„Gazeta Wyborcza” napisała, że dr hab. Andrzej Zybertowicz, socjolog i doradca prezydenta Andrzeja Dudy, nie otrzyma tytułu profesora. Cytowała filozofa prof. Tadeusza Gadacza, który w mediach społecznościowych podał, że „Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych odmówiła przyznania tytułu profesora panu Andrzejowi Zybertowiczowi”.



– Sprawa jeszcze jest w toku – poinformował jeden z członków sekcji, który chciał zachować anonimowość, bo sprawa jest objęta klauzulą poufności. Wyjaśnił, że decyzja zapadła na razie dopiero na poziomie Sekcji I Nauki Humanistycznych i Społecznych CK. Teraz sprawa trafi do prezydium centralnej komisji i to ono podejmie decyzję.



– Zawsze w takich przypadkach prezydium ma ostateczną decyzję na poziomie CK, a następnie pan prezydent – wyjaśnia informator. Zgodnie z zapisami ustawowymi tytuł profesora nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wniosku Centralnej Komisji. Najbliższe spotkanie prezydium CK zaplanowane jest na 27 maja – wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej CK.



Przedstawiciel Sekcji I zaznaczył, że sprawa o nadanie tytułu profesora objęta jest klauzulą o poufności do momentu, kiedy prezydium nie podejmie decyzji, czy przesłać czy nie przesłać swoją decyzję do Kancelarii Prezydenta RP.



Pytany, czy rzeczywiście w głosowaniu w ramach Sekcji I przeciw profesurze Andrzeja Zybertowicza było 26 głosów, a 11 za – jak napisała gazeta – potwierdził, że „tak mniej więcej wyglądał rozkład głosów”.

Postępowanie w sprawie przyznania Zybertowiczowi tytułu profesora nauk społecznych wszczęła w listopadzie 2017 r. Rada Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.



CK wyznaczyła na początku stycznia 2018 r. pięciu recenzentów dorobku naukowca. Zostali nimi: prof. Aleksander Manterys z Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, prof. Marcin Król z Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Józef Bańka z Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie, prof. Lech Zacher z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i prof. Szymon Wróbel z Uniwersytetu Warszawskiego. Wszyscy opowiedzieli się za nadaniem tytułu profesora Andrzejowi Zybertowiczowi.



Sam dr hab. Andrzej Zybertowicz proszony o komentarz powiedział: „Nie wiem nic formalnie o tej sprawie. Gdy dostanę to stanowisko i zapoznam się z uzasadnieniem, będę mógł się do tej sprawy odnieść”.



Naukowiec odniósł się do recenzji jego dorobku opublikowanych na stronie CK. – Standardowo recenzje w takich sprawach liczą ok. 10 stron. Tymczasem dwie z pięciu w moim wypadku miały 2-3 strony. Wszystkie recenzje kończą się formalnie wnioskami pozytywnymi, ale w dwóch z nich prof. Marcin Król i Szymon Wróbel dystansują się w żartobliwy sposób od swoich własnych pozytywnych konkluzji – skomentował socjolog.

źródło: pap

Rzecznik prasowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Marcin Czyżniewski pytany o komentarz stwierdził: „Nie będziemy tej sprawy komentowali, bo nie znamy uzasadnienia decyzji centralnej komisji ws. prof. Andrzeja Zybertowicza. Obecnie jest to urlopowany pracownik naszej uczelni”.