Morawiecki: Polska będzie mocno optować za umacnianiem wspólnego rynku

– Polska będzie bardzo mocno optować za tym, aby umacniany był wspólny rynek, żeby eliminować zakusy protekcjonizmu – powiedział w czwartek premier Mateusz Morawiecki przed nieformalnym szczytem UE w Sybinie, w środkowej Rumunii.

– Polska będzie bardzo mocno optować za tym, żeby umacniany był wspólny rynek, (...) żeby eliminować te zakusy protekcjonizmu, które utrudniają naszym firmom transportowym, budowlanym, konkurowanie na zachodzie Europy, bo my poprzez to doganiamy kraje zachodniej Europy. Poprzez to nasi pracownicy zaczynają zarabiać na coraz bardziej przyzwoitym poziomie, a za kilka, kilkanaście lat naszym celem jest, aby zarabiali tak, jak w poszczególnych państwach zachodniej Europy - powiedział Morawiecki dziennikarzom.



– A więc wspólny rynek i eliminowanie protekcjonizmu ze strony niektórych państw Zachodniej Europy to punkt pierwszy.



Jak powiedział premier, punkt drugi, to „odpowiednie zasady polityki ochrony granic zewnętrznych, tak, żeby kryzys z uchodźcami, kryzys migracyjny więcej już nie zagroził Europie i spójności Europy”.

Budżet Unii Europejskiej



Premier nawiązał do Deklaracji Warszawskiej, która - jak przypomniał - wynegocjowana została w gronie 13 państw. Jak mówił, w ramach dokumentu ujęte zostały „nasze priorytety”.



– One są bardzo konkretne. Pokazujemy, jak Polska potrafi budować sojusze, jak Polska potrafi zintegrować 13 państw, a więc niemal połowę wszystkich państw Unii Europejskiej, również wokół tak kluczowych spraw, jak przyszły budżet UE - zaznaczył.



Morawiecki dodał, że ten przyszły budżet unijny będzie obejmował „nowe zasady polityki spójności i wspólnej polityki rolnej”.



– Na pewno te zasady będą bardzo dobre dla Polski, bo to, w jaki sposób rozmawiamy w ramach Grupy Wyszehradzkiej czy w ramach tych 13 państw, pokazuje, że jest to niezwykle silna grupa, które będzie dbała o to, żeby ten budżet był jak najlepszy dla Europy Środkowej – dodał szef rządu.



Jako jeden z tematów szczytu, premier wymienił likwidację rajów podatkowych w całej Europie. – To co Polska w dużym stopniu zrobiła przez ostatnie trzy lata, a to jest to „zamiatanie pod dywan”, z czym my się nie zgadzamy.35 redakcji z krajów Unii Europejskiej opublikowało we wtorek wyniki śledztw dziennikarskich przeprowadzonych w ramach projektu "Grand Theft Europe" dotyczącego wyłudzania VAT. Podkreśla się, że praktyki te przynoszą państwom gigantyczne straty. Uczestniczący w projekcie francuski dziennik "Liberation" informuje, że dziennikarze chcieli "wydobyć na światło dziennie" ogromne oszustwa „karuzeli podatkowej”, w wyniku których każdego roku z budżetów państw UE znika 50 mld euro z podatku VAT.Europejscy przywódcy mają rozmawiać w rumuńskim mieście o strategii Wspólnoty na najbliższe pięć lat.