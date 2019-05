Od 12 maja „Wiadomości” TVP w nowej odsłonie

W najbliższą niedzielę o godz. 19.30 „Wiadomości” – najważniejszy program informacyjny TVP – rozpoczną nadawanie z nowego studia, wyposażonego w supernowoczesne technologie: wirtualne okno i rozszerzoną rzeczywistość. Program zyskał też nową oprawę muzyczną i graficzną, za której przygotowanie odpowiadali specjaliści z firmy Platige Image.

– Jako pierwsi w Polsce w tej skali wprowadzamy do programu informacyjnego technologię Virtual Window, a także rozszerzoną rzeczywistość. Oba rozwiązania będą wykorzystywane w każdym wydaniu „Wiadomości” – mówi Jarosław Olechowski, dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.



Dzięki supernowoczesnym technologiom dziennikarze będą mieli różnorodne możliwości prezentacji danych i interakcji z grafiką. Nowe studio „Wiadomości” jest jednym z najnowocześniejszych w Europie.



Na nową odsłonę programu składa się również całkowicie wymieniona scenografia i nowa czołówka. Oprawę wizualną programu przygotowali specjaliści z firmy Platige Image, jednego z najlepszych studiów graficznych na świecie, na czele z nominowanym do Oscara Tomaszem Bagińskim. Czołówka „Wiadomości” to dynamiczna animacja, w której wykorzystano rozwiązania plastyczne zgodne ze światowymi trendami designu programów informacyjnych.

Już w niedzielę 12 maja nowa odsłona ⁦@WiadomosciTVP⁩ Ze starego studia nie została nawet jedna śrubka. To będzie technologiczny skok w przyszłość. Startujemy o 19:30 pic.twitter.com/9oBaDeQc6h — Jarek Olechowski (@OlechowskiJarek) 8 maja 2019

źródło: TVP

– Nowe studio „Wiadomości” to nasz kolejny krok w kierunku obudowy siły i prestiżu Telewizji Polskiej. W ostatnim czasie zdynamizowaliśmy sposób przedstawiania newsów, a także zwiększyliśmy częstotliwość łączeń na żywo z naszymi reporterami. Teraz do tego dodajemy supernowoczesne technologie – mówi Olechowski.