Samolot do Hawany, telefon z Kremla. Kronika nieudanego puczu [ANALIZA]

Kompletna amatorszczyzna lub nieoczekiwana zdrada – tylko w ten sposób można ocenić podjętą przez wenezuelską opozycję próbę przewrotu w Caracas. Armia pozostała wierna reżimowi, a Nicolas Maduro nie ruszył się ze swego pałacu. Amerykanie twierdzą, że wszystko poszłoby gładko, gdyby nie interwencja Moskwy.

Bunt niebieskich wstążek



Konflikt kontrolowanego przez opozycję Zgromadzenia Narodowego z reżimem chavistów wszedł w ostrą fazę pod koniec stycznia 2019 r., gdy Guaido ogłosił, że przejmuje władzę w kraju, jako że Nicolas Maduro został wybrany ponownie na prezydenta z naruszeniem konstytucji. Guaido uznało ponad 50 państw na świecie, m.in. USA, większość krajów Ameryki Łacińskiej, UE oraz duża część Wenezuelczyków. Maduro jest jednak wciąż wspierany przez Rosję, Chiny, Turcję, Kubę, Iran, Nikaraguę, Boliwię, Meksyk i licznych zwolenników lewicowej ideologii chavismo w kraju. Przez kolejne trzy miesiące sytuacja w Wenezueli była patowa. Mimo powtarzających się dużych demonstracji zwolenników opozycji, silnego wsparcia z zagranicy (Amerykanie nakładają kolejne sankcje na reżim w Caracas) oraz załamania się gospodarki i kryzysu infrastrukturalnego (m.in. przerwy w dostawach prądu dla dużych obszarów kraju), Maduro nie ustępował na krok. Decydujące jest wsparcie armii i rozbudowanego z pomocą Kubańczyków aparatu bezpieczeństwa. Guaido i jego sojusznicy zrozumieli, że mogą przejąć władzę tylko wtedy, jeśli uda im się przeciągnąć na swoją stronę przynajmniej znaczną część wojska.

Na początku kwietnia w Waszyngtonie odbyło się spotkanie Organizacji Państw Amerykańskich (OAS), zwołane z inicjatywy Kolumbii. Tematem była Wenezuela – członkowie OAS uznali za oficjalnego przedstawiciela Wenezueli w tej organizacji związanego z opozycją Gustavo Tarre. To był ważny od strony formalnej krok w kierunku obalenia reżimu Maduro. Mając w OAS swego przedstawiciela oraz uznawanego przez dużą część społeczności międzynarodowej p.o. prezydenta, opozycja może sięgnąć po 187. artykuł konstytucji, zgodnie z którym rząd Wenezueli może zaprosić na swe terytorium obce wojsko. Ale to wariant ostateczny. Najpierw postanowiono nakłonić elitę rządzącą w Caracas do porzucenia Maduro i pokojowego rozwiązania konfliktu.



Deklaracja Guaido 30 kwietnia wyglądała na początek finalizacji tego planu. Liderowi opozycji towarzyszyła nie tylko grupa wojskowych z niebieskimi wstążkami i opaskami, ale też Leopoldo Lopez. To legenda opozycji, przywódca partii Voluntad Popular. Ostatnie pięć lat spędził w areszcie domowym. Wypuścili go jednak pilnujący go funkcjonariusze służby bezpieczeństwa SEBIN. Guaido wezwał cywilnych zwolenników do dzielnicy Altamira, w pobliże wojskowego lotniska La Carlota. Wezwał też całe wojsko do powstania przeciwko reżimowi rządzącej socjalistycznej partii PSUV i Maduro.

En el marco de nuestra constitución. Y por el cese definitivo de la usurpación. https://t.co/3RD2bnQhxt — Juan Guaidó (@jguaido) 30 kwietnia 2019

La Carlota to ważny strategicznie punkt w Caracas. Tłum zwolenników Guaido ruszył na lotnisko, ale miejscowe oddziały pozostały lojalne wobec reżimu i przywitały demonstrantów gazem łzawiącym. W tym samym czasie wierne Maduro jednostki wojskowe i grupy paramilitarne (colectivos) zaczęły się koncentrować wokół pałacu prezydenckiego Miraflores.Nie mniej ważne było to, co działo się w tym czasie na arenie międzynarodowej. Deklarację Guaido poparły USA, Brazylia, Kolumbia, Kanada, Chile, Peru, Panama i Argentyna. Hiszpania ogłosiła, że konieczne jest przeprowadzenie wolnych wyborów, a Meksyk wezwał strony konfliktu do dialogu. Rosja i Turcja zaś poparły Maduro. Autorzy planu przewrotu najwyraźniej liczyli jednak na to, że uda się szybko przejąć władzę. Mieli ku temu podstawy.

Kto zdradził kogo?



Z doniesień amerykańskiej prasy oraz wypowiedzi sekretarza stanu Mike’a Pompeo i doradcy prezydenta ds. bezpieczeństwa narodowego Johna Boltona wynika, że już od dłuższego czasu pewni wysocy rangą funkcjonariusze reżimu oraz wojskowi byli w kontakcie z Guaido i Waszyngtonem. Wydaje się, że doszło nawet do porozumienia w sprawie uporządkowanego transferu władzy. Maduro miał być zmuszony do opuszczenia kraju, a Guaido przejąłby władzę i ogłosił nowe wybory. USA i opozycja miały nadzieję, że przekonają Moskwę i Pekin do zmiany stanowiska ws. popierania Maduro. W zakulisowych rozmowach przekonywano Rosjan i Chińczyków, że najlepszym sposobem na zabezpieczenie ich inwestycji w Wenezueli będzie pomoc w zorganizowaniu uporządkowanego i bezkrwawego transferu władzy oraz demontażu niekompetentnego, skorumpowanego i zbankrutowanego reżimu.

#wieszwiecej Polub nas

Una tanqueta de la Guardia Nacional pasó por encima de algunos manifestantes en la autopista Francisco Fajardo, a la altura del Centro Comercial El Recreo. #TVVNoticias #TVVenezuela pic.twitter.com/LFdbqKXSOP — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 30 kwietnia 2019

Ale 30 kwietnia coś poszło nie tak. Armia nie przeszła gremialnie na stronę opozycji lub przynajmniej zachowała neutralność. Uczestnicy spisku z chavistowskiej wierchuszki nagle zmienili zdanie i odmówili pomocy w obaleniu Maduro. Pierwszym alarmującym sygnałem było to, co się wydarzyło u bram La Carlota. Napotkawszy tu opór wiernych reżimowi żołnierzy i gwardzistów, Guaido i Lopez ze zwolennikami zawrócili do Altamiry, ale potem i stąd zostali wyparci. Wciąż nie było wiadomo, co się dzieje z Maduro. Opozycja i Amerykanie wciąż liczyli na jego ucieczkę – tak jak ustalono. Tymczasem na ulicach stolicy wojsko i „colectivos” przystąpili do kontrataku. Do wieczora zwolennicy przewrotu zostali rozproszeni. W jednej ze wschodnich dzielnic transporter Boliwariańskiej Gwardii Narodowej Wenezueli wjechał w tłum.Część wojskowych, którzy przeszli na stronę opozycji, dostała azyl w ambasadzie Brazylii. Leopoldo Lopez próbował uzyskać azyl w ambasadzie Chile, ale w końcu został „gościem” ambasady Hiszpanii. Guaido ukrył się w nieznanym miejscu. Nazajutrz pojawił się wśród demonstrantów. 30 kwietnia i 1 maja reżim aresztował łącznie 339 cywilów i wojskowych.

Sebastiana Barráez duda que Ornella Ferreira forme parte de la acción militar a favor de Guaidó https://t.co/W9NIhdS3jr pic.twitter.com/qMUtYZujRp — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 30 kwietnia 2019

Constituyente señaló al director del #Sebin como el líder del movimiento militar de este #30Abr https://t.co/p243Px40JP pic.twitter.com/mQXDdz9geH — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) 30 kwietnia 2019

Z oficjalnych danych przekazanych kilka dni później przez prokuratora generalnego wynika, że rannych zostało co najmniej 50 osób, a pięć zginęło. Jeszcze 30 kwietnia Jorge Rodriguez, minister informacji ogłosił, że „niewielka grupa zdrajców” w szeregach sił zbrojnych próbowała przeprowadzić przewrót. Minister obrony Vladimir Padrino ogłosił, że tak naprawdę cała armia nie poparła „ultraprawicowego faszystowskiego puczu”.Nie wiadomo, dlaczego zaangażowani w spisek funkcjonariusze reżimu zmienili zdanie. Albo od początku była to prowokacja, w efekcie której próba przewrotu zakończyła się fiaskiem, albo w ostatniej chwili ktoś na nich wpłynął. W tym drugim wypadku wszystko wskazuje na zewnętrznego gracza.

Pilna narada na Kremlu



Kiedy Guaido ogłaszał bunt armii i przejęcie władzy, w Moskwie było już południe (należy pamiętać o siedmiogodzinnej różnicy czasu). Putin natychmiast zwołał naradę stałych członków swej Rady Bezpieczeństwa. Wiadomo, że sytuacja w Wenezueli była głównym tematem spotkania. Szczegóły nie są znane, ale wszystko wskazuje na to, że podjęto decyzję o twardej postawie i obronie reżimu Maduro za wszelką cenę. Pierwszym krokiem, który podjęto natychmiast, było wyperswadowanie chavistom faktycznej kapitulacji.



Szef dyplomacji USA Mike Pompeo w wywiadzie dla CNN powiedział, że 30 kwietnia rano Maduro był już gotów opuścić Wenezuelę, ale Moskwa przekonała go, żeby tego nie robił. „Obserwowaliśmy sytuację w ciągu całego dnia, przez długi czas nikt nie widział Maduro. Jego samolot już stał na pasie startowym, był gotowy odlecieć rano, na ile nam wiadomo. Rosjanie kazali mu zostać. Wybierał się do Hawany” – twierdzi amerykański sekretarz stanu. Rosjanie odrzucili te oskarżenia, zaś niektóre źródła w Moskwie mówią, że to Guaido jest tak naprawdę winny fiaska, bo zbyt wcześnie odkrył karty i w efekcie dobrze przygotowany plan zmiany reżimu runął w kilkanaście godzin.



Zaraz po fiasku puczu USA ogłosiły, że Pompeo zadzwoni do Siergieja Ławrowa. Rozmowa miała miejsce dopiero 1 maja, ale nic nie zmieniła. Rosjanie ostro zareagowali na wydarzenia w Caracas. W krótkim komunikacie minister spraw zagranicznych Rosji Ławrow oskarżył USA o wspieranie próby puczu opozycji wenezuelskiej oraz „całkowicie nielegalne ingerowanie w wewnętrzne sprawy Wenezueli”. Ławrow ostrzegł Pompeo, że „kontynuowanie agresywnych działań może przynieść najcięższe konsekwencje”. Można to uznać za głos Kremla, bo Ławrow brał udział we wspomnianym posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Z kolei Departament Stanu USA po rozmowie szefów dyplomacji zarzucił Rosji i Kubie „interwencję” w Wenezueli i wezwał Moskwę, by poniechała wspierania wenezuelskiego prezydenta Nicolasa Maduro. Wcześniej Pompeo poinformował, że Stany Zjednoczone są przygotowane do akcji zbrojnej w Wenezueli, jeśli będzie to konieczne do zatrzymania trwającego kryzysu politycznego w tym kraju. Sprawę Wenezueli poruszyli też sami prezydenci 3 maja, gdy przeszło godzinę rozmawiali telefonicznie.

Bitwa nie kończy wojny



Pewność siebie Maduro odzyskał dopiero po 48 godzinach „puczu”. 2 maja o świcie, z dziedzińca Akademii Wojennej, niejako odpowiedział na deklarację Guaido. Co prawda nie za pośrednictwem social mediów, ale telewizji i radia. Maduro otaczało najwyższe dowództwo armii, w tym minister obrony Vladimir Padrino Lopez oraz szef wojskowej bezpieki (Generalny Dyrektoriat Kontrwywiadu Wojskowego) Ivan Hernandez Dala. To właśnie ten drugi miał negocjować z Amerykanami obalenie Maduro, ale w ostatniej chwili się wycofał. Wystąpienie Maduro miało pokazać, że prezydent w pełni kontroluje wojsko. Na rozkaz głównodowodzącego armii Jesusa Suareza Chourio żołnierze padali na kolana przed prezydentem.

El odio y la mentira no podrán jamás romper con la disciplina y el patriotismo de los soldados del Libertador Simón Bolívar. Contamos con una #FANB cada vez más socialista, bolivariana y profundamente chavista. pic.twitter.com/okYherh8xP — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 2 maja 2019

Ale opozycja też nie składa broni – mimo klęski „rewolucji 30 kwietnia”. Przewodniczący parlamentu Wenezueli, a zarazem przywódca wenezuelskiej opozycji Juan Guaido 4 maja ponownie zaapelował do swoich zwolenników, by wezwali armię do przeciwstawienia się reżimowi. Sytuacja jest patowa. Choć chaviści wyszli obronną ręką z próby obalenia Maduro, nie są tak silni, by uderzyć z całą mocą w opozycję. Aresztowanie Guaido oznaczałoby przekroczenie „czerwonej linii” – i reżim na razie się na to nie decyduje. Uderza więc w najbliższe otoczenie lidera opozycji. 8 maja podporządkowane Maduro Zgromadzenie Konstytucyjne (prezydent powołał je jako „parlament” alternatywny dla legalnego Zgromadzenia Narodowego) uchyliło immunitet wiceprzewodniczącemu parlamentu. Nie miało do tego prawa, ale reżim już następnego dnia zatrzymał Juana Zambrano. Lojalny wobec Maduro Sąd Najwyższy oskarżył go o spisek, bunt i zdradę, a z ulicy porwali go agenci bezpieki SEBIN. Zambrano to prawa ręka Guaido. Jest jednym z ponad 2 tys. ludzi aresztowanych w Wenezueli od początku roku. Ponad 800 z nich nadal siedzi w areszcie. W większości są to wojskowi, którzy próbowali sprzeciwić się rządom Nicolasa Maduro.

Wygląda na to, że Maduro zamierza kontynuować dotychczasową politykę wobec opozycji. Najbardziej aktywnych działaczy bezpieka aresztuje, ale nie wolno też zapominać, że trwający od miesięcy exodus Wenezuelczyków do sąsiednich krajów również jest na rękę reżimowi. Po pierwsze, ubywa ludzi, którym trzeba by było zapewniać pomoc humanitarną w sytuacji dramatycznego kryzysu ekonomiczno-socjalnego w kraju. Po drugie, kraj opuszczają najbardziej aktywni ludzie, potencjalny elektorat opozycji. Choć przybywa też biednych mieszkańców uciekających z kraju pieszo - funkcjonuje już nawet termin „wenezuelscy pielgrzymi” (caminantes venezolanos).



Jednak Maduro nie może spać spokojnie. Przewrót 30 kwietnia się nie udał, ale tamte wydarzenia pokazały, że struktury siłowe nie są już tak jednomyślne i wierne reżimowi. Jedna rzecz to grupa wojskowych, którzy poparli Guaido. Ale bardzo ważne było uwolnienie Lopeza – okazało się, że nawet w służbie bezpieczeństwa SEBIN są ludzie skłonni porzucić władzę. Teraz Maduro będzie się zastanawiał, kto wyda go za tydzień, miesiąc czy pół roku. Wenezuela zna już przypadek „powtórnego puczu”, który zakończył się sukcesem po wcześniejszej nieudanej próbie (1 i 23 stycznia 1958 r.).



Wielka gra



Nie ma wątpliwości, że konflikt w Wenezueli stał się kolejnym polem konfrontacji rosyjsko-amerykańskiej. To proxy war, ale tym razem Moskwie udało się rozpętać ją na podwórku wroga. Wszak USA od czasów pojawienia się tzw. doktryny Monroe (1823 r.) uważają całą zachodnią półkulę za obszar, gdzie rywale z Europy są – delikatnie rzecz ujmując – niemile widziani. Wygląda na to, że o losie reżimu chavistów w Caracas zdecyduje to, kto weźmie górę w sporze Moskwy z Waszyngtonem. Amerykanie z pewnością nie ustąpią w tej sprawie. Pytanie, jak bardzo w obronę Maduro angażować będzie się dalej Rosja, ryzykując potężne starcie z Ameryką.



Na razie wydaje się, że Kreml przyjął twardą linię wspierania chavistów. Tak wynika nie tylko z przebiegu wydarzeń 30 kwietnia, ale też dyplomatycznej aktywności w kolejnych dniach. Po wspomnianych rozmowach telefonicznych Pompeo z Ławrowem i Trumpa z Putinem, Moskwa jeszcze bardziej zaostrzyła ton – szykując grunt pod bezpośrednie spotkanie szefów dyplomacji w kuluarach Rady Arktycznej. Przed wylotem do fińskiego Rovaniemi Ławrow przyjął w Moskwie szefa wenezuelskiej dyplomacji Jorge Arreazę. Podczas spotkania szef rosyjskiego MSZ zarzucił Stanom Zjednoczonym prowadzenie „bezprecedensowej kampanii” w celu obalenia władz Wenezueli. Ławrow podkreślił, że Rosja „potępia tę kampanię”. Ostrzegł, że próba siłowej zmiany władzy grozi „najcięższymi konsekwencjami”. Ławrow zaatakował też lidera opozycji, oceniając, że Juan Guaido odrzucił propozycje dialogu: „Jasne było, że Guaido działa nie samodzielnie, a pod dyktando swych opiekunów w USA”. Szef rosyjskiej dyplomacji próbował też osłabić pozycję negocjacyjną Pompeo, twierdząc, że w rozmowie telefonicznej z Putinem 3 maja amerykański prezydent nie wyrażał zamiaru podjęcia interwencji militarnej w Wenezueli.

Tymczasem przed wylotem do Finlandii Mike Pompeo powiedział telewizji ABC, że ma dla Ławrowa jedno krótkie przesłanie: „Rosjanie muszą się wynieść”. Tak samo jak Irańczycy i Kubańczycy. Rozmowa szefów dyplomacji USA i Rosji odbyła się 6 maja w Rovaniemi w Finlandii, gdzie odbywało się spotkanie ministrów państw Rady Arktycznej. Szef MSZ Rosji powiedział po spotkaniu, że ostrzegł Waszyngton przed interwencją w Wenezueli, a taka operacja wojskowa „byłaby katastrofalna i nieusprawiedliwiona”. Wygląda więc na to, że po fiasku planu A (próba Guaido przeciągnięcia na stronę opozycji wojska), rosyjscy analitycy poważnie obawiają się planu B: bezpośredniego zaangażowania Stanów Zjednoczonych i ich latynoamerykańskich sojuszników, Kolumbii i Brazylii, w Wenezueli.