Gliwicka fabryka Opla będzie produkować duże samochody dostawcze

Zakład Opla, który od ponad 20 lat wytwarza samochody osobowe, gdzie wiodącym modelem jest Opel Astra, ma rozpocząć produkcję dużych aut dostawczych typu van. Produkcja ma sięgać nawet do 100 tys. aut rocznie.

Francuska Grupa PSA, która w 2017 r. kupiła europejskie fabryki Opla Vauxhalla od amerykańskiego General Motors, ogłosiła decyzję dotyczącą przyszłości zakładu w Gliwicach, który w końcu 2021 r. ma stać się producentem dużych samochodów dostawczych. W ciągu najbliższego 2,5 roku gliwicki zakład zostanie przekształcony, aby ulokować w nim produkcję lekkich samochodów dostawczych i zaadaptować go do specjalnej platformy przeznaczonej dla dużych vanów.



Przedstawiciele gliwickiej fabryki zaznaczają, że produkcja osobowej Astry kontynuowana jest obecnie zgodnie z planem i zakład nie ma informacji na temat jej zakończenia. – Kontynuujemy produkcję Opla Astry, jednocześnie rozpoczną się przygotowania do uruchomienia produkcji nowego modelu – powiedziała Agnieszka Brania z gliwickiej fabryki.



Zakład w Gliwicach jest jedną z dwóch polskich fabryk Grupy PSA. Drugą jest zakład w Tychach, gdzie w styczniu tego roku Grupa uruchomiła produkcję silników benzynowych PureTech, stosowanych w wielu pojazdach tego koncernu.

źródło: pap

Grupa PSA ma pięć marek motoryzacyjnych: Peugeot, Citroen, DS, Opel i Vauxhall, oferuje także usługi związane z mobilnością i inteligentnym zarządzaniem, dostępne pod marką Free2Move.PSA należy do wiodących firm, jeśli chodzi o samochody autonomiczne i zapewniające dostęp do Internetu oraz usług on-line. Działalność Grupy obejmuje również finansowanie Banque PSA Finance oraz produkcję wyposażenia samochodowego.Według programu Grupy Opel będzie miał w 2020 r. cztery w pełni zelektryfikowane linie modelowe, a w 2024 r. 100 proc. samochodów Opla w Europie będzie dostępne także z opcją napędu elektrycznego – samodzielnie lub hybrydowo.