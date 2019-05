Korea Płn. wystrzeliła niezidentyfikowane pociski. Drugi raz w tygodniu

Korea Północna wystrzeliła niezidentyfikowane pociski, po raz drugi w ciągu ostatniego tygodnia – podała agencja Yonhap, powołując się na komunikat południowokoreańskiego połączonego kolegium szefów sztabów sił zbrojnych. Północnokoreańskie MSZ informowało wcześniej, że sobotnie ćwiczenia, podczas których także wystrzelono rakiety, były „rutynowe i (zostały przeprowadzone) w samoobronie”.

Pociski ponownie wystrzelono w czwartek ok. godziny 16.30 czasu miejscowego (godz. 9.30 w Polsce) z regionu Pjongan na północnym zachodzie Korei Płn. w kierunku wschodnim – poinformowało południowokoreańskie kolegium szefów sztabów. W komunikacie nie podano jednak informacji o tym, gdzie spadły pociski.



Jest to drugi przypadek wystrzelenia pocisków przez Koreę Północną w ciągu ostatniego tygodnia. W sobotę północnokoreański reżim wystrzelił szereg pocisków krótkiego zasięgu, które spadły do Morza Japońskiego.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak podkreślali komentatorzy, sobotnie ćwiczenia, które były pierwszym testem rakiet balistycznych w Korei Północnej od listopada 2017 r., nastąpiły w okresie zastoju w negocjacjach nuklearnych między Pjongjangiem a Waszyngtonem. Rozmowy utknęły po fiasku lutowego szczytu w Hanoi z udziałem prezydenta USA Donalda Trumpa i północnokoreańskiego przywódcy Kim Dzong Una.