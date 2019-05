Kraje UE odrzuciły ultimatum Iranu ws. porozumienia nuklearnego

Szefowa dyplomacji UE i ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii odrzucili ultimatum władz w Teheranie dotyczącego porozumienia nuklearnego. Prezydent Iranu zagroził wznowieniem produkcji wysoko wzbogaconego uranu, jeżeli państwa europejskie nie wywiążą się z obietnic dotyczących ochrony irańskiej ropy i sektora bankowego przed amerykańskimi sankcjami.

Iran zdecydował o wycofaniu się z niektórych zobowiązań zawartych w umowie nuklearnej z 2015 r. Prezydent Hasan Rowhani zagroził wznowieniem produkcji wysoko wzbogaconego uranu, dając państwom pozostającym w umowie 60 dni na spełnienie obietnic.



Unijni dyplomaci sugerowali wcześniej, że na razie nie będzie zmiany w polityce wobec Iranu, a ewentualne sankcje będą wprowadzane nie za zapowiedzi, ale za faktyczne łamanie przez Teheran zobowiązań wynikających z porozumienia nuklearnego.

#wieszwiecej Polub nas

W oświadczeniu wysoka przedstawiciel ds. polityki zagranicznej UE, a także szefowie dyplomacji Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii podkreślili, że przyjęli oświadczenie Iranu z wielkim zaniepokojeniem. Zaznaczyli, że są zaangażowani, by zachować i wdrożyć układ, nazywając go kluczowym osiągnięciem globalnej architektury w sprawie nierozprzestrzeniania broni jądrowej.

Poza Stanami Zjednoczonymi, które w maju 2018 r. zdecydowały o wycofaniu się z porozumienia, pozostali sygnatariusze, czyli Rosja, Wielka Brytania, Francja i Chiny oraz Niemcy, cały czas starają się utrzymać postanowienia umowy w mocy. Nie jest to jednak proste, gdyż zgoda Teheranu na kontrolę programu nuklearnego wynikała z chęci uwolnienia się od zachodnich sankcji, które dusiły irańską gospodarkę. Ich przywrócenie skutkowało np. wycofaniem się francuskiego Totala z Iranu, w przeciwnym razie firma miałaby kłopoty w USA.



Prezydent USA Donald Trump wydał rozporządzenie wykonawcze nakładające nowe sankcje na eksport irańskich metali. Poinformował, że jest to ostrzeżenie dla krajów importujących metale z Iranu, a sankcje pozostaną w mocy, aż Teheran „zmieni swe zachowanie”.



Biały Dom poinformował, że USA będą wywierały na Teheran „maksymalną presję”, aż zmuszą irański rząd do zrezygnowania z programu nuklearnego, z budowy pocisków balistycznych, działań destabilizujących region i wspierania ugrupowań terrorystycznych.