27-letni piłkarz po meczu wypił szklankę zimnej wody. Chwilę później zmarł

27-letni Peruwiańczyk rozegrał ze swoją lokalną drużyną mecz piłki nożnej. Po ostatnim gwizdku wrócił do domu, gdzie wypił szklankę lodowatej wody. W wyniku nagłej reakcji serca doznał zawału. Zmarł w drodze do szpitala.

Sytuacja rozegrała się w prowincji Sullana w północno-zachodnim Peru. Ludwin Florez Nole właśnie skończył mecz piłki nożnej. Poczuł się źle i udał się prosto do swojego domu.



To właśnie tam – jak relacjonuje jego żona – piłkarz wypił szklankę lodowatej wody; po chwili poczuł bóle w klatce piersiowej.



Żona 27-latka postanowiła zawieść go do szpitala. Mężczyzna nie dotarł jednak na miejsce, zmarł w drodze.



Jak poinformowali lekarze, Ludwin Florez Nole dostał zawału serca, bo wypił za dużo zimnej wody, kiedy jego ciało pozostawało jeszcze mocno rozgrzane po meczu.



Taki przypadek to rzadkość – przekonują lekarze. Zimna woda spowodowała nagłą zmianę tętna u 27-latka, co doprowadziło do odruchu sercowo-naczyniowego i zawału.

