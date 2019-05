Urządzenia podgrzewające tytoń „przyczyniają się do ochrony zdrowia publicznego”

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała oficjalną zgodę na sprzedaż urządzeń podgrzewających tytoń. W jej opinii wytwarzają one „mniej toksyn niż tradycyjne papierosy”, czym „przyczyniają się do ochrony zdrowia publicznego”. Dzięki tej decyzji palący, których w USA jest ponad 40 mln, będą mogli skorzystać z mniej szkodliwej alternatywny. O sprawie pisze portal Interia.

Dzięki specjalnej technologii tytoń jest podgrzewany w temperaturze dużo niższej niż temperatura spalania, przez co wytwarzany aerozol zawiera nikotynę oraz około 90-95 proc. mniej szkodliwych substancji niż w tradycyjnym dymie papierosowym. O mniejszej szkodliwości podgrzewaczy tytoniu świadczyły także badania przeprowadzone w Polsce przez Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego Polskiej Akademii Nauk, którym przyglądała się także amerykańska agencja, zanim rozpoczęła własne, dwuletnie badania i analizy.



FDA w uzasadnieniu stwierdza także, że podgrzewacze tytoniu przyciągną raczej nałogowych palaczy, którzy skorzystają z niego dla zmniejszonej „ekspozycji toksycznej”, co prawdopodobnie doprowadzi do zmniejszenia ryzyka chorób związanych z tytoniem.



Amerykańska agencja ograniczyła jednocześnie możliwość reklamowania podgrzewaczy tytoniu – będą one podlegały takim samym ograniczeniom jak tradycyjne papierosy oraz będą musiały nosić etykiety ostrzegawcze.

