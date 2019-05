Zagórski: Mamy najbardziej restrykcyjne normy promieniowania elektromagnetycznego w UE

– W Polsce mamy najbardziej restrykcyjne normy promieniowania elektromagnetycznego: normy, które pochodzą jeszcze z 1984 r. i są sto razy bardziej restrykcyjne niż w całej UE – powiedział Marek Zagórski, minister cyfryzacji w TVP. Przyznał, że Polska ma problem ze zharmonizowaniem tych norm. Zdaniem ministra jeśli sobie z tym nie poradzimy, nie zbudujemy nowych sieci, a internet mobilny w ciągu dwóch, trzech lat się zapcha.

Marek Zagórski, minister cyfryzacji, odniósł się do raportu Najwyższej Izby Kontroli, z którego wynika, że maszty sieci komórkowych mogą przekraczać normy radiacji, a kontrole nadajników komórkowych są niewydolne. – Raport NIK-u jest raportem z tezą – ocenił minister cyfryzacji.



– Jedna rzecz w tym raporcie jest istotna i na to już dawno zwróciliśmy uwagę, że musimy mieć lepsze narzędzie do tego, żeby monitorować natężenie i emisję promieniowania przez poszczególne urządzenia nadawcze – zauważył gość TVP 1.



– Myślę, że w przyszłym tygodniu Rada Ministrów przyjmie tzw. megaustawę telekomunikacyjną, która oprócz wielu elementów związanych z przyspieszeniem budowy przede wszystkim sieci światłowodowej pod rozwój szybkiego Internetu w Polsce, będzie także zawierała takie rozwiązania, jak system monitorowania PEM-ów. Będzie wskazywała nakłady inwestycyjne na Inspekcję Ochrony Środowiska – wyjaśnił.



Zagórski odpowiadając na obawy związane z rozwojem sieci 5G zapewnił, że w Polsce mamy najbardziej restrykcyjne normy promieniowania elektromagnetycznego. – Normy, które pochodzą jeszcze z 1984 r. i są sto razy bardziej restrykcyjne niż w całej UE – powiedział wyjaśnił, że Polska ma problem ze zharmonizowaniem tych norm.



– Bo w przeciwnym razie nie tylko nie zbudujemy nowych sieci, ale internet mobilny, który dzisiaj używamy w niektórych dużych miastach w ciągu dwóch, trzech lat będzie nieużywalny. Po prostu się zapcha – wyjaśnił.

