„Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami, jesteśmy Litwinami”

– Przystąpienie Polski i Litwy do UE 1 maja 2004 r. ma znaczenie dziejowe w każdym wymiarze. Przede wszystkim był to koniec podziału powojennego Europy. Procesu rozpoczętego przez „Solidarność” w Polsce i „Sajudis” na Litwie, zwieńczonego przystąpieniem państw Europy Środkowej do Sojuszu Północnoatlantyckiego – powiedział marszałek Sejmu Marek Kuchciński podczas posiedzenia litewskiego Sejmasu.

– Moja obecność dzisiaj w Wilnie jest potwierdzeniem silnej łączności między Polską a Litwą. W dawnej przeszłości łączyły nas wydarzenia i dzieła podejmowane wspólnie, tak jest również współcześnie. Obchodziliśmy wspólnie rocznice: 630 lat Chrztu Litwy, 100 rocznica Jesieni Narodów, 25-lecie Traktatu polsko-litewskiego. Przed nami zaś kolejna wielka rocznica: 450-lecie Unii Lubelskiej – przypomniał Marek Kuchciński.



Marszałek Sejmu zaznaczył, że przystąpienie Polski i Litwy do UE 1 maja 2004 r. „ma znaczenie dziejowe w każdym wymiarze”. – Przede wszystkim był to koniec podziału powojennego Europy. Procesu rozpoczętego przez „Solidarność” w Polsce i „Sajudis” na Litwie, zwieńczonego przystąpieniem państw Europy Środkowej do Sojuszu Północnoatlantyckiego.



Jak zaznaczył podczas swojego wystąpienia, „Europa jest ideą, która narodziła się tak naprawdę przed wiekami”.



– Uczciwy i dociekliwy historyk sięgnie dalej niż do Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali zrodzonej z potrzeby zbliżenia krajów wykrwawionych tragedią II wojny światowej. Sięgnie do wielkiej tradycji unii polsko-litewskich, które u schyłku średniowiecza i na początku czasów nowożytnych, czerpiąc z dziedzictwa dynastii Jagiellonów, dały Europie Środkowej potężne, przez wiele wieków działające państwo wielu narodów i kultur, powstałe w procesie negocjacji, a nie podbojów. A więc z wielką rolą parlamentu kształtującego postawy republikańskie i obywatelskie – podkreślił..



Marszałek wyraził przekonanie, że nie tylko Polska i Litwa zyskały na członkostwie w Unii, ale wniosły też do niej „swój wielowiekowy dorobek cywilizacyjny i materialny”. – Polska i Litwa są ojczyznami parlamentaryzmu i demokracji oraz tolerancji – dodał.



„Za każde wpłacone 1 euro, otrzymaliśmy 3 euro”



– Nasza obecność w UE to sukces gospodarczy. Od czasu akcesji PKB na mieszkańca Polski wzrósł z 50 proc. średniej UE w 2003 r., do 70 proc. w r. 2017. Czyli o 20 proc. Od początku członkostwa w UE Polska wpłaciła do budżetu 53 mld euro, a uzyskała ok. 170 mld euro. Oznacza to, że za każde wpłacone 1 euro, otrzymaliśmy 3 euro – wyliczył marszałek.



Marek Kuchcński podkreślił, że wymierne korzyści odniosła także polska wieś, do której od początku członkostwa trafiły 54 mld euro, w tym 33,5 mld w postaci dopłat bezpośrednich, a dochody rolników wzrosły o 120 proc.



Zdaniem marszałka wyniki te oznaczają, że „potrafimy wykorzystać możliwości, jakie daje zjednoczona Europa”. Podkreślił, w swoim wystąpieniu, że „UE to szansa na rozwój, ale to my, naszą pracą i poświeceniem ten dorobek tworzymy”. – Nie jest nam dany i nie będzie możliwy bez naszej mądrości i solidarności – dodał. .

„Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami, jesteśmy Litwinami”



Marszałek wyraźnie podkreślił, że „chcemy być traktowani z szacunkiem należnym ludziom, którzy współtworzą unijną gospodarkę”. – Chcemy, by szanowano naszą suwerenność, odmienność, historię i prawo do dbania o interesy narodowe, które nie są przecież sprzeczne z ideą wspólnoty narodów. – Unia Europejska powinna pamiętać o chrześcijańskich korzeniach. Europa bowiem nie jest jedynie rynkiem bez duszy, a jej celem jest także ochrona obywateli przed zagrożeniami współczesnego świata – powiedział marszałek w Sejmasie.



Na zakończenie marszałek powiedział, że jego zdaniem „wielkim, zbyt mało wykorzystanym potencjałem Unii pozostaje wciąż demokracja i demokratyczne mechanizmy decyzyjne”. – Unia uważniej wsłuchana w głos swych obywateli to unia szanująca różnorodności i tożsamości narodowe państw członkowskich” – zaznaczył..



Kończąc swa wypowiedź przed litewskim parlamentem marszałek przypomniał: – Jesteśmy Europejczykami, ponieważ jesteśmy Polakami, jesteśmy Litwinami. Warto pamiętać o tej prostej, ale ważnej prawdzie.



Wilno: obchody 1⃣5⃣-lecia członkostwa Litwy 🇱🇹 w UE 🇪🇺 z udziałem Marszałka Sejmu.

Zapowiedź 👉https://t.co/laH955Eebd pic.twitter.com/AFdVmc9JB7 — Sejm RP (@KancelariaSejmu) May 8, 2019