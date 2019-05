Ministerstwo informuje o poziomie bezrobocia. „100 tys. mniej niż rok temu”

Stopa bezrobocia rejestrowanego w kwietniu wyniosła 5,6 proc. i w porównaniu do marca spadła o 0,3 pkt proc. – poinformowała minister Elżbieta Rafalska. Ze wstępnych danych resortu rodziny, pracy i polityki społecznej wynika, że pod koniec kwietnia bezrobotnych było 939,7 tys. osób.

Szacowana przez MRPiPS stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca marca) wyniosła w kwietniu 5,6 proc. i w porównaniu do marca br. spadła o 0,3 pkt proc.



Ze wstępnych danych resortu wynika, że pod koniec kwietnia tego roku bezrobotnych było 939,7 tys. osób. To o 45 tys. mniej niż przed miesiącem i o ponad 102 tys. mniej niż pod koniec kwietnia 2018 r.



Spadek liczby bezrobotnych w kwietniu miał miejsce we wszystkich województwach, jednak najsilniejszy (procentowy) odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (spadek o 7,1 proc.), lubuskim (6,2 proc.), zachodniopomorskim (5,6 proc.) i opolskim (5,4 proc.).

#wieszwiecej Polub nas