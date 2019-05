Zdemolowała cały sklep, żeby ukraść butelkę wódki [WIDEO]

54-latka z Wałcza rozpędzonym samochodem wjechała w witrynę sklepu, niszcząc fasadę budynku. Ze sklepu zabrała jedną butelkę wódki i wróciła do domu. Kiedy policjanci zatrzymali ją w mieszkaniu, była pijana. – Wyjaśniła, że w nocy była na zakupach. Wybrała się po alkohol i papierosy – mówi portalowi tvp.info asp. Beata Budzyń z KPP w Wałczu.

Zajście, które nagrały kamery monitoringu, miało miejsce we wtorek ok. godz. 3 w nocy. 54-latka z Wałcza z impetem uderzyła w witrynę sklepu monopolowego. Oprócz witryny zniszczyła także ścianę budynku. Po drodze uderzyła także w inny samochód.



Ze sklepu zabrała jedną butelkę wódki i odjechała. Kiedy policjanci dotarli do jej mieszkania, miała jeden promil alkoholu w organizmie i wyjaśniła, że w nocy była na zakupach.



Ponieważ na nagraniu widać, że kobieta dziwnie się porusza, śledczy powołali biegłego, który sprawdzi, czy nie była także pod wpływem środków psychoaktywnych.

– Straty oszacowano na 20 tys. zł – mówi rzeczniczka. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia.

