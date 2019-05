Nowa metoda ratuje płuca do przeszczepu

Przeszczepiane płuca, które uległy uszkodzeniu, mogą się zregenerować i trafić do biorcy – pokazują pionierskie badania na miniaturowych świnkach. Dzięki nowej technice może znacząco wzrosnąć liczba dostępnych narządów.

Aż 80 proc. uzyskiwanych od dawców płuc nie nadaje się do transplantacji ze względu na poważne uszkodzenia – tłumaczą naukowcy z Vanderbilt University i Columbia University, autorzy przełomowego badania opisanego na łamach „Nature Commications”.



Multidyscyplinarny zespół specjalistów zastosował nową metodę nazwaną interwencyjną cyrkulacją krzyżową, w której do utrzymywanego poza organizmem narządu doprowadzana jest krew biorcy.



Z jej pomocą badacze nawet przez 56 godzin utrzymywali poza organizmem pobrane od miniaturowych świnek żywe płuca. To pozwoliło odzyskać organom utracone w wyniku uszkodzenia właściwości.



Metodę jej autorzy przetestowali na jednym z najczęstszych typów uszkodzeń, który uniemożliwia przeszczep. Dochodzi do niego, kiedy treść żołądkowa przedostanie się do płuc i zniszczy wyściełający je nabłonek.



– Aby umożliwić odbudowę płuc i ich komórkową regenerację, musieliśmy posłużyć się zupełnie nowym podejściem oraz opracować techniki diagnostyczne mniej inwazyjne niż obecne – opowiada główny autor publikacji dr Brandon Guenthart.

Stosowane dzisiaj metody pozwalają na utrzymywanie płuc przy życiu tylko przez 6-8 godzin. To zbyt krótki czas na wprowadzenie działań terapeutycznych, które mogłyby odbudować płuca i przywrócić im ich funkcje.– Przez siedem lat sumiennie pracowaliśmy nad opracowaniem nowych technik podtrzymywania i regeneracji organów – mówi współkierująca pracami prof. Gordana Vunjak-Novakovic.– Publikacja ta stanowi kulminację badań podstawowych i translacyjnych (badania nad praktycznym zastosowaniem naukowych odkryć - red.) nad bioinżynierią płuc. Doprowadziły one do powstania systemu pozwalającego na regenerację uszkodzonych płuc. Mamy teraz odpowiedni zespół i technologię, aby pomóc pacjentom przez zwiększenie liczby dostępnych do przeszczepu narządów – podkreśla badaczka.Zdaniem naukowców tę samą metodę można zastosować także do odbudowy innych narządów, np. serca, nerki czy wątroby.