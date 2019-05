Sprawa byłego senatora PO powraca. CBA zatrzymało trzy osoby na Śląsku

Funkcjonariusze wrocławskiej delegatury CBA zatrzymali trzech przedsiębiorców z Dolnego i Górnego Śląska. To nowe wątki śledztwa prowadzonego od 2015 r., do którego zatrzymano wcześniej m.in. byłego senatora RP Józefa Piniora i jego asystenta Jarosława W. – dowiedział się portal tvp.info.

Jak ustalił portal tvp.info, nowy wątek afery związanej z byłym senatorem dotyczy wręczania korzyści majątkowych i obietnicy ich wręczenie asystentowi Piniora.



W tym przypadku śledczy ustalili, że Jarosławowi W. – powołującemu się na wpływy we wrocławskich instytucjach publicznych, w zamian za jego ,,pomoc” w załatwieniu różnych spraw prowadzonych w urzędach – wręczano lub obiecywano takie gratyfikacje.



Zatrzymani przedsiębiorcy zostaną dziś przewiezieni do Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu. Tam zostaną im postawione zarzuty karne.



W ramach toczącego się śledztwa agenci CBA zatrzymali 14 osób, w tym byłego senatora Józefa Piniora oraz jego asystenta Jarosława W.

